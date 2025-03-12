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Прибыль Porsche упала на 30,3 процента

Прибыль Porsche упала на 30,3 процента - 12.03.2025, ПРАЙМ

Прибыль Porsche упала на 30,3 процента

Прибыль автопроизводителя Porsche за 2024 год упала на 30,3% по отношению к предшествовавшему году, составив 3,595 миллиардов евро, сообщается в отчете на сайте | 12.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-12T14:19+0300

2025-03-12T14:19+0300

2025-03-12T14:19+0300

экономика

бизнес

porsche

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БЕРЛИН, 12 мар - ПРАЙМ. Прибыль автопроизводителя Porsche за 2024 год упала на 30,3% по отношению к предшествовавшему году, составив 3,595 миллиардов евро, сообщается в отчете на сайте компании. Операционная прибыль снизилась на 22,6%, до 5,64 миллиарда евро, и после вычета налогов и процентов она составила 3,595 миллиарда евро. "Финансовые показатели отражают высокий уровень напряжённости, в условиях которого работает вся автомобильная индустрия", - приводятся слова главы фирмы Оливера Блуме. Он пояснил, что падение показателей связано с необходимостью инвестировать в новые модельные ряды и резким падением продаж в Китае (на 28%). Также в компании в очередной раз анонсировали сокращение в целях экономии 1,9 тысяч постоянных и 2 тысяч временных рабочих мест до 2029 года. В прошлом году появились планы сокращения производства и сотрудников автоконцерном Volkswagen, часть которого - Porsche. Эти планы спровоцировали забастовки сотрудников Volkswagen, что в итоге вынудило концерн пойти на соглашение с профсоюзами, в рамках которого компания пообещала не сокращать сотрудников и не закрывать предприятия.

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бизнес, porsche