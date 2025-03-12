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Названы самые популярные у россиян продукты
Названы самые популярные у россиян продукты - 12.03.2025, ПРАЙМ
Названы самые популярные у россиян продукты
Из гастрономических удовольствий чаще всего россияне радуют себя мороженым, также в топе кондитерские изделия, икра и рыбные деликатесы, выяснили для РИА... | 12.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-12T04:35+0300
2025-03-12T04:35+0300
2025-03-12T04:35+0300
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МОСКВА, 12 мар - ПРАЙМ. Из гастрономических удовольствий чаще всего россияне радуют себя мороженым, также в топе кондитерские изделия, икра и рыбные деликатесы, выяснили для РИА Новости в агентстве маркетинговых исследований ORO.
По данным экспертов, несмотря на тренд оптимизации расходов, россияне порой любят побаловать себя дорогими и не всегда полезными для здоровья продуктами. Так, 72% опрошенных признались, что позволяют себе "маленькую роскошь" в еде ради удовольствия. А 65% позволяют себе вкусные, хоть и не вполне полезные продукты. Исследование предполагало несколько вариантов ответов.
"На первом месте среди таких продуктов мороженое - в этом признался 61% россиян. 57% отдают в этом вопросе выбор кондитерским изделиям, а 40% - икре и другим рыбным деликатесам. 30% россиян предпочитают побаловать себя алкогольными напитками", - выяснили аналитики.
Отметили эксперты и курс на зож - более половины опрошенных, чтобы порадовать себя, покупает фрукты и ягоды.
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бизнес, общество , москва
Бизнес, Экономика, Общество , МОСКВА
Названы самые популярные у россиян продукты
ORO: россияне чаще всего радуют себя мороженым и икрой
МОСКВА, 12 мар - ПРАЙМ. Из гастрономических удовольствий чаще всего россияне радуют себя мороженым, также в топе кондитерские изделия, икра и рыбные деликатесы, выяснили для РИА Новости в агентстве маркетинговых исследований ORO.
По данным экспертов, несмотря на тренд оптимизации расходов, россияне порой любят побаловать себя дорогими и не всегда полезными для здоровья продуктами. Так, 72% опрошенных признались, что позволяют себе "маленькую роскошь" в еде ради удовольствия. А 65% позволяют себе вкусные, хоть и не вполне полезные продукты. Исследование предполагало несколько вариантов ответов.
"На первом месте среди таких продуктов мороженое - в этом признался 61% россиян. 57% отдают в этом вопросе выбор кондитерским изделиям, а 40% - икре и другим рыбным деликатесам. 30% россиян предпочитают побаловать себя алкогольными напитками", - выяснили аналитики.
Отметили эксперты и курс на зож - более половины опрошенных, чтобы порадовать себя, покупает фрукты и ягоды.