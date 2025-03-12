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Названы самые популярные у россиян продукты

Названы самые популярные у россиян продукты - 12.03.2025, ПРАЙМ

Названы самые популярные у россиян продукты

Из гастрономических удовольствий чаще всего россияне радуют себя мороженым, также в топе кондитерские изделия, икра и рыбные деликатесы, выяснили для РИА... | 12.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-12T04:35+0300

2025-03-12T04:35+0300

2025-03-12T04:35+0300

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МОСКВА, 12 мар - ПРАЙМ. Из гастрономических удовольствий чаще всего россияне радуют себя мороженым, также в топе кондитерские изделия, икра и рыбные деликатесы, выяснили для РИА Новости в агентстве маркетинговых исследований ORO. По данным экспертов, несмотря на тренд оптимизации расходов, россияне порой любят побаловать себя дорогими и не всегда полезными для здоровья продуктами. Так, 72% опрошенных признались, что позволяют себе "маленькую роскошь" в еде ради удовольствия. А 65% позволяют себе вкусные, хоть и не вполне полезные продукты. Исследование предполагало несколько вариантов ответов. "На первом месте среди таких продуктов мороженое - в этом признался 61% россиян. 57% отдают в этом вопросе выбор кондитерским изделиям, а 40% - икре и другим рыбным деликатесам. 30% россиян предпочитают побаловать себя алкогольными напитками", - выяснили аналитики. Отметили эксперты и курс на зож - более половины опрошенных, чтобы порадовать себя, покупает фрукты и ягоды.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

бизнес, общество , москва