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Росстат раскрыл динамику цен на продукты питания в феврале

Росстат раскрыл динамику цен на продукты питания в феврале - 12.03.2025, ПРАЙМ

Росстат раскрыл динамику цен на продукты питания в феврале

Цены на картофель в феврале 2025 года выросли на 7%, виноград стал дороже на 6,1%, а сладкий перец подешевел на 5,4%, сообщил Росстат. | 12.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-12T19:11+0300

2025-03-12T19:11+0300

2025-03-12T19:11+0300

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МОСКВА, 12 мар - ПРАЙМ. Цены на картофель в феврале 2025 года выросли на 7%, виноград стал дороже на 6,1%, а сладкий перец подешевел на 5,4%, сообщил Росстат. "В феврале изменились цены на отдельные виды плодоовощной продукции: на картофель +7,0%, виноград +6,1%, капусту белокочанную и помидоры +4,6%, огурцы и бананы +3,4%, ягоды замороженные и груши +2,8%. Снизились цены: на перец сладкий свежий (-5,4%), апельсины (-4,1%) и грибы свежие (-2,3%)", - говорится в сообщении. По данным Росстата, среди рыбопродуктов подорожала неразделанная и разделенная мороженая рыба (кроме лососевых пород) - на 3,2%, рыбное филе - на 2,3%, соленая сельдь и соленая, маринованная, копченая рыба - на 2%, мороженые кальмары – на 1,9%, рыбные консервы в масле – на 1,8%, живая и охлажденная рыба – на 1,7%, соленые и копченые рыбные деликатесы – на 1,4%. В группе мясопродуктов выросли цены на мясные консервы для детского питания – на 2,7%, говядину – на 1,7%, мясной фарш и кулинарные изделия из птицы – на 1,1%, баранину – на 0,8%, мясо индейки и мясокопчености – на 0,6%, полукопченые и варено-копченые колбасы – на 0,5%. Цены на мясо кур снизились на 1%. Среди молочных продуктов самый большой рост цен отмечен на молоко для детей – на 2,2%, а также сметану – на 2%. Питьевое молоко, национальные сыры и брынза выросли в цене на 1,9%; сливки питьевые – на 1,8%; творог – на 1,7%; кисломолочные продукты и йогурт – на 1,6%; детский творожок – на 1,5%; сыры твердые, полутвердые и мягкие, сгущенное молоко с сахаром и сухие молочные смеси для детского питания – на 1,4%; плавленые сыры – на 1,2%; творожные сырки, глазированные шоколадом – на 1,1%. В группе хлеба и хлебобулочной продукции, круп и бобовых манная крупа подорожала на 1,6%, овсяные хлопья "Геркулес" – на 1,3%, хлеб пшеничный – на 1,2%, ржаной – на 1,1%, бараночные изделия, горох и фасоль – на 1%, крупы овсяные и перловые – на 0,8%, сдобные булочные изделия – на 0,7%, вермишель и пшено – на 0,5%. Пшеничная мука подешевела на 0,5%, гречневая крупа – на 0,4%. В сегменте алкогольной продукции, по данным Росстата, в феврале подорожало пиво - на 3%, водка – на 2,9%, коньяк – на 2,5%, игристые вина – на 1,3%, виноградные – на 0,9%. Среди прочих продовольственных товаров подорожал шоколад - на 2,9%, газированные напитки и кофе – на 2,4%, фруктовые соки – на 2,3%, какао – на 2,2%, минеральная и питьевая вода – на 1,9%. Маргарин, фруктово-ягодные консервы для детского питания, кексы, рулеты стали дороже на 1,7%; майонез, овощные консервы для детского питания, шоколадные конфеты и пряники – на 1,5%; мороженое и торты – на 1,4%. Поваренная соль, сухие супы в пакетах, зефир, пастила выросли в цене на 1,3%; сухие приправы, специи, карамель и чай – на 1,1%; оливковое масло, печенье – на 1%. Цены в общепите поднялись на 0,9%. При этом подешевели куриные яйца - на 2,1%; варенье, джем и повидло – на 0,6%.

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инфляция в россии, росстат, россия, продукты питания, овощи, фрукты