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Росстат назвал подешевевшие за неделю продукты

Росстат назвал подешевевшие за неделю продукты - 12.03.2025, ПРАЙМ

Росстат назвал подешевевшие за неделю продукты

Огурцы и яйца куриные за период с 4 по 10 марта 2025 года подешевели на 8,6% и 1,1% соответственно, а рыба мороженная подорожала на 0,9%, следует из материалов... | 12.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-12T19:17+0300

2025-03-12T19:17+0300

2025-03-12T19:17+0300

экономика

яйца

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овощи

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МОСКВА, 12 мар - ПРАЙМ. Огурцы и яйца куриные за период с 4 по 10 марта 2025 года подешевели на 8,6% и 1,1% соответственно, а рыба мороженная подорожала на 0,9%, следует из материалов Росстата. По данным статистического ведомства, плодоовощная продукция за неделю в среднем подешевела на 0,5%. Однако выросли цены на картофель - на 2,7%, помидоры – на 2,4%, бананы – на 1,6%, капусту белокочанную – на 1,5%, свеклу столовую – на 1,2%, морковь – на 0,8%, лук репчатый – на 0,6% и яблоки – на 0,1%. Также за прошедшую неделю подорожала сметана - на 0,8%, чай черный вырос в цене на 0,7%, мука пшеничная – на 0,6%. Кроме того, говядина, колбасы вареные, молоко ультрапастеризованное и водка подорожали на 0,4%, колбасы полукопченые и варено-копченые, молоко пастеризованное, маргарин, хлеб пшеничный и ржаной, макаронные изделия и обеды в столовой, кафе, закусочной (кроме столовой в организации) – на 0,3%, отметили в службе. В то же время, рост цен на консервы мясные для детского питания, масло сливочное и подсолнечное, творог, вермишель и соль поваренную составил 0,2%, сосиски, сардельки, сыры твердые, полутвердые и мягкие, смеси сухие молочные, консервы овощные и фруктово-ягодные для детского питания, пшено и печенье выросли в цене на 0,1%, добавили там. В Росстате также отметили снижение цен за прошедшую неделю на рис – на 0,5%, мясо кур – на 0,2% и баранину – на 0,1%.

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яйца, инфляция в россии, росстат, россия, продукты питания, овощи