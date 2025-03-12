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Немецкая Puma планирует сократить 500 рабочих мест ради экономии, пишут СМИ
Немецкая Puma планирует сократить 500 рабочих мест ради экономии, пишут СМИ - 12.03.2025, ПРАЙМ
Немецкая Puma планирует сократить 500 рабочих мест ради экономии, пишут СМИ
Немецкая компания Puma намерена сократить 500 рабочих мест в рамках программы "повышения эффективности", сообщает газета Bild со ссылкой на ее представителя. | 12.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-12T15:37+0300
2025-03-12T15:37+0300
2025-03-12T15:38+0300
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МОСКВА, 12 мар - ПРАЙМ. Немецкая компания Puma намерена сократить 500 рабочих мест в рамках программы "повышения эффективности", сообщает газета Bild со ссылкой на ее представителя. "Производитель спортивных товаров из (баварского города – ред.) Херцогенаураха планирует сократить 500 рабочих мест, 150 из них в Германии", - пишет издание. Сообщается, что сокращения планируется осуществить в рамках программы "повышения эффективности" компании, на реализацию которой выделено 75 миллионов евро. Однако производитель не планирует увольнять сотрудников, чтобы добиться сокращения штата. "Мы не предполагаем увольнений в связи с производственной необходимостью. Вместо этого мы не будем заполнять некоторые открытые вакансии, воспользуемся естественной текучкой кадров и предложим программу добровольного увольнения в ближайшие несколько недель", - приводит Bild заявление представителя компании. Puma SE – крупная немецкая компания, которая специализируется на выпуске спортивной обуви, одежды и инвентаря под торговой маркой Puma. В компании занято около 22 тысяч сотрудников по всему миру.
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мировая экономика, puma, германия
Экономика, Мировая экономика, Puma, ГЕРМАНИЯ
Немецкая Puma планирует сократить 500 рабочих мест ради экономии, пишут СМИ
Bild: немецкая компания Puma планирует сократить 500 рабочих мест в целях экономии
МОСКВА, 12 мар - ПРАЙМ. Немецкая компания Puma намерена сократить 500 рабочих мест в рамках программы "повышения эффективности", сообщает газета Bild со ссылкой на ее представителя.
"Производитель спортивных товаров из (баварского города – ред.) Херцогенаураха планирует сократить 500 рабочих мест, 150 из них в Германии", - пишет издание.
Сообщается, что сокращения планируется осуществить в рамках программы "повышения эффективности" компании, на реализацию которой выделено 75 миллионов евро. Однако производитель не планирует увольнять сотрудников, чтобы добиться сокращения штата.
СМИ: немецкая Uniper не планирует мер по экономии и сокращению рабочих мест
"Мы не предполагаем увольнений в связи с производственной необходимостью. Вместо этого мы не будем заполнять некоторые открытые вакансии, воспользуемся естественной текучкой кадров и предложим программу добровольного увольнения в ближайшие несколько недель", - приводит Bild заявление представителя компании.
Puma SE – крупная немецкая компания, которая специализируется на выпуске спортивной обуви, одежды и инвентаря под торговой маркой Puma. В компании занято около 22 тысяч сотрудников по всему миру.