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"Эксперт РА": темпы кредитования МСБ в 2025 году замедлятся до 13% - 12.03.2025, ПРАЙМ
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"Эксперт РА": темпы кредитования МСБ в 2025 году замедлятся до 13%
"Эксперт РА": темпы кредитования МСБ в 2025 году замедлятся до 13% - 12.03.2025, ПРАЙМ
"Эксперт РА": темпы кредитования МСБ в 2025 году замедлятся до 13%
Темпы роста выдачи кредитов представителям малого и среднего предпринимательства в России в текущем году замедлятся до 13% с 17% в 2024 году, а крупному бизнесу | 12.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-12T00:16+0300
2025-03-12T00:16+0300
финансы
экономика
бизнес
москва
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МОСКВА, 12 мар - ПРАЙМ. Темпы роста выдачи кредитов представителям малого и среднего предпринимательства в России в текущем году замедлятся до 13% с 17% в 2024 году, а крупному бизнесу - до 10% с 21%, сообщается в обзоре рейтингового агентства "Эксперт РА". "Высокие ставки и ограниченный объем льготных программ продолжат выступать ключевым фактором, определяющим динамику кредитования МСБ в текущем году. Кроме того, по мере роста рисков в сегменте, банки будут ужесточать критерии андеррайтинга, в результате чего к концу года темп роста кредитования МСБ не превысит 13%", - говорится в обзоре "Прогноз банковского кредитования на 2025 год: под куполом ограничений". Эксперты ожидают, что 2025 год станет периодом балансирования между потребностью в финансировании бизнеса и регуляторными ограничениями, призванными не допустить перегрева экономики и сдержать инфляцию. В каждом из кредитных сегментов агентство ждет более низких показателей роста, чем в прошлом году, а наиболее значительное замедление будет наблюдаться в необеспеченных сегментах. "На фоне высокой стоимости заимствований мы ожидаем снижение спроса со стороны бизнеса на кредитные ресурсы для инвестиционных целей. Тем не менее поддержку сегменту будет оказывать реализация государственных инфраструктурных проектов и ГОЗ, а также продолжение тренда на импортозамещение в российской экономике, в результате чего к концу года объем кредитов крупному бизнесу, по нашему прогнозу, вырастет на 10%", - также сообщается в материалах.
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финансы, бизнес, москва
Финансы, Экономика, Бизнес, МОСКВА
00:16 12.03.2025
 
"Эксперт РА": темпы кредитования МСБ в 2025 году замедлятся до 13%

"Эксперт РА": темпы роста выдачи кредитов МСБ в 2025 году замедлятся до 13%

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МОСКВА, 12 мар - ПРАЙМ. Темпы роста выдачи кредитов представителям малого и среднего предпринимательства в России в текущем году замедлятся до 13% с 17% в 2024 году, а крупному бизнесу - до 10% с 21%, сообщается в обзоре рейтингового агентства "Эксперт РА".
"Высокие ставки и ограниченный объем льготных программ продолжат выступать ключевым фактором, определяющим динамику кредитования МСБ в текущем году. Кроме того, по мере роста рисков в сегменте, банки будут ужесточать критерии андеррайтинга, в результате чего к концу года темп роста кредитования МСБ не превысит 13%", - говорится в обзоре "Прогноз банковского кредитования на 2025 год: под куполом ограничений".
Эксперты ожидают, что 2025 год станет периодом балансирования между потребностью в финансировании бизнеса и регуляторными ограничениями, призванными не допустить перегрева экономики и сдержать инфляцию. В каждом из кредитных сегментов агентство ждет более низких показателей роста, чем в прошлом году, а наиболее значительное замедление будет наблюдаться в необеспеченных сегментах.
"На фоне высокой стоимости заимствований мы ожидаем снижение спроса со стороны бизнеса на кредитные ресурсы для инвестиционных целей. Тем не менее поддержку сегменту будет оказывать реализация государственных инфраструктурных проектов и ГОЗ, а также продолжение тренда на импортозамещение в российской экономике, в результате чего к концу года объем кредитов крупному бизнесу, по нашему прогнозу, вырастет на 10%", - также сообщается в материалах.
 
ЭкономикаФинансыБизнесМОСКВА
 
 
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