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Немецкий оборонный концерн Rheinmetall нарастил объем продаж

Немецкий оборонный концерн Rheinmetall нарастил объем продаж - 12.03.2025, ПРАЙМ

Немецкий оборонный концерн Rheinmetall нарастил объем продаж

Общий объем продаж немецкого оборонного концерна Rheinmetall в 2024 финансовом году вырос на 36% и составил 9,751 миллиарда евро, сообщается в пресс-релизе... | 12.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-12T11:03+0300

2025-03-12T11:03+0300

2025-03-12T11:03+0300

экономика

бизнес

промышленность

германия

rheinmetall

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МОСКВА, 12 мар - ПРАЙМ. Общий объем продаж немецкого оборонного концерна Rheinmetall в 2024 финансовом году вырос на 36% и составил 9,751 миллиарда евро, сообщается в пресс-релизе компании. "Базирующаяся в Дюссельдорфе группа компаний Rheinmetall продолжила свой рост прибыли и завершила 2024 финансовый год с рекордными показателями... В 2024 финансовом году общий объем продаж группы Rheinmetall составил 9751 миллион евро. По сравнению с объемом продаж в прошлом году, который составил 7176 миллионов евро, это больше на 2575 миллионов евро, или 36%", - говорится в документе. Отмечается, что продажи выросли в основном в подразделениях оборонного бизнеса, на долю которого в настоящее время приходится около 80% продаж всей группы. "В Европе началась эра перевооружения, которая потребует от всех нас многого. Однако это открывает перед Rheinmetall перспективы роста на ближайшие годы, которых у нас никогда раньше не было", - заявил глава концерна Армин Паппергер. По его словам, за последние два года Rheinmetall инвестировал почти 8 миллиардов евро в строительство новых заводов, приобретение активов и укрепление цепочек поставок. "Мы осознаем свою ответственность за безопасность нашей страны и обороноспособность Европы. Благодаря пятидесятипроцентному росту продаж в оборонном бизнесе Rheinmetall проходит путь от европейского поставщика до мирового лидера", - отметил Паппергер. Исходя из текущих рыночных перспектив, Rheinmetall ожидает, что в 2025 финансовом году продажи вырастут на 25-30%, причем в оборонном бизнесе рост, как ожидается, составит 35-40%. Концерн Rheinmetall - один из крупнейших производителей военной техники и вооружений в Европе. Росту его доходов способствовали поставки Германией вооружений Украине, включая произведенные концерном танки, БМП, БТР, системы ПВО и артиллерийские боеприпасы. Кроме того, ранее Паппергер сообщил, что концерн строит на Украине четыре завода по производству вооружения, первый уже запущен. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что завод Rheinmetall будет законной целью для российских войск. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.

https://1prime.ru/20250226/rheinmetall-855280891.html

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бизнес, промышленность, германия, rheinmetall