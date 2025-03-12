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Минпромторг отметил рост производства промышленных роботов в России - 12.03.2025, ПРАЙМ
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Минпромторг отметил рост производства промышленных роботов в России
Минпромторг отметил рост производства промышленных роботов в России - 12.03.2025, ПРАЙМ
Минпромторг отметил рост производства промышленных роботов в России
Производство промышленных роботов в России в 2024 году выросло в 2,5 раза по отношению к уровню 2023 года, сообщили в Минпромторге РФ. | 12.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-12T17:14+0300
2025-03-12T17:14+0300
минпромторг
промышленность
бизнес
роботы
робототехника
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МОСКВА, 12 мар – ПРАЙМ. Производство промышленных роботов в России в 2024 году выросло в 2,5 раза по отношению к уровню 2023 года, сообщили в Минпромторге РФ. "За прошлый год предприятия произвели в 2,5 раза больше промышленных роботов, чем в 2023 году", - говорится в сообщении. Глава Минпромторга РФ Антон Алиханов отметил, что в рамках федерального проекта "Развитие промышленной робототехники и автоматизации производства" предусмотрен широкий перечень мер господдержки промышленной робототехники. Они направлены на стимулирование спроса и на проведение НИОКР по разработке новых образцов роботов. Еще одним важным направлением работы станет создание технологической инфраструктуры, основу которой составят 30 центров развития робототехники в регионах. Они будут готовить кадры и разрабатывать решения для автоматизации процессов и сверхточного прототипирования. "Первый такой центр создан в прошлом году в Татарстане за счет субсидии университету "Иннополис". Им также отобран еще один центр в Перми по итогам конкурса, на который было получено свыше десятка заявок из разных регионов. Надеюсь, что столь же высокую заинтересованность проявят и остальные субъекты федерации в последующих отборах", – добавил Алиханов, чьи слова приводятся пресс-службой.
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минпромторг, промышленность, бизнес, роботы, робототехника
Минпромторг, Промышленность, Бизнес, роботы, Робототехника
17:14 12.03.2025
 
Минпромторг отметил рост производства промышленных роботов в России

Минпромторг: производство промышленных роботов в 2024 году увеличилось в 2,5 раза

© РИА Новости . Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанкКлинико-диагностический центр "Медси" на Мичуринском проспекте
Клинико-диагностический центр Медси на Мичуринском проспекте - ПРАЙМ, 1920, 12.03.2025
© РИА Новости . Екатерина Чеснокова
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МОСКВА, 12 мар – ПРАЙМ. Производство промышленных роботов в России в 2024 году выросло в 2,5 раза по отношению к уровню 2023 года, сообщили в Минпромторге РФ.
"За прошлый год предприятия произвели в 2,5 раза больше промышленных роботов, чем в 2023 году", - говорится в сообщении.
Глава Минпромторга РФ Антон Алиханов отметил, что в рамках федерального проекта "Развитие промышленной робототехники и автоматизации производства" предусмотрен широкий перечень мер господдержки промышленной робототехники. Они направлены на стимулирование спроса и на проведение НИОКР по разработке новых образцов роботов. Еще одним важным направлением работы станет создание технологической инфраструктуры, основу которой составят 30 центров развития робототехники в регионах. Они будут готовить кадры и разрабатывать решения для автоматизации процессов и сверхточного прототипирования.
"Первый такой центр создан в прошлом году в Татарстане за счет субсидии университету "Иннополис". Им также отобран еще один центр в Перми по итогам конкурса, на который было получено свыше десятка заявок из разных регионов. Надеюсь, что столь же высокую заинтересованность проявят и остальные субъекты федерации в последующих отборах", – добавил Алиханов, чьи слова приводятся пресс-службой.
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