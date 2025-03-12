https://1prime.ru/20250312/rosaviatsiya-855724610.html
Введены временные ограничения на работу аэропортов Калуги и Саратова
Введены временные ограничения на работу аэропортов Калуги и Саратова - 12.03.2025, ПРАЙМ
Введены временные ограничения на работу аэропортов Калуги и Саратова
Временные ограничения для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов введены на работу аэропортов Калуги и Саратова, сообщил официальный... | 12.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-12T23:06+0300
2025-03-12T23:06+0300
2025-03-12T23:07+0300
росавиация
калуга
саратов
авиация
авиатранспорт
https://cdnn.1prime.ru/img/84174/33/841743364_0:18:2923:1662_1920x0_80_0_0_acb89067daea8301dfb0b025aeed8fea.jpg
МОСКВА, 12 мар - ПРАЙМ. Временные ограничения для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов введены на работу аэропортов Калуги и Саратова, сообщил официальный представитель Росавиации Артем Кореняко. "Для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов временные ограничения введены на работу аэропортов: Калуга (Грабцево; код ИКАО: UUBC) – с 21.12 мск; Саратов (Гагарин; UWSG) – с 22.30 мск. Воздушные гавани временно не принимают и не отправляют авиарейсы", - говорится в сообщении в его Telegram-канале.
калуга
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/84174/33/841743364_192:0:2923:2048_1920x0_80_0_0_8a65de542ec911f62a6740df4287751c.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
росавиация, калуга, саратов, авиация, авиатранспорт
Росавиация, Калуга, САРАТОВ, авиация, Авиатранспорт
Введены временные ограничения на работу аэропортов Калуги и Саратова
Росавиация: временные ограничения введены на работу аэропортов Калуги и Саратова
МОСКВА, 12 мар - ПРАЙМ. Временные ограничения для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов введены на работу аэропортов Калуги и Саратова, сообщил официальный представитель Росавиации Артем Кореняко.
"Для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов временные ограничения введены на работу аэропортов: Калуга (Грабцево; код ИКАО: UUBC) – с 21.12 мск; Саратов (Гагарин; UWSG) – с 22.30 мск. Воздушные гавани временно не принимают и не отправляют авиарейсы", - говорится в сообщении в его Telegram-канале.