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Введены временные ограничения на работу аэропортов Калуги и Саратова - 12.03.2025, ПРАЙМ
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Введены временные ограничения на работу аэропортов Калуги и Саратова
Введены временные ограничения на работу аэропортов Калуги и Саратова - 12.03.2025, ПРАЙМ
Введены временные ограничения на работу аэропортов Калуги и Саратова
Временные ограничения для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов введены на работу аэропортов Калуги и Саратова, сообщил официальный... | 12.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-12T23:06+0300
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росавиация
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МОСКВА, 12 мар - ПРАЙМ. Временные ограничения для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов введены на работу аэропортов Калуги и Саратова, сообщил официальный представитель Росавиации Артем Кореняко. "Для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов временные ограничения введены на работу аэропортов: Калуга (Грабцево; код ИКАО: UUBC) – с 21.12 мск; Саратов (Гагарин; UWSG) – с 22.30 мск. Воздушные гавани временно не принимают и не отправляют авиарейсы", - говорится в сообщении в его Telegram-канале.
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росавиация, калуга, саратов, авиация, авиатранспорт
Росавиация, Калуга, САРАТОВ, авиация, Авиатранспорт
23:06 12.03.2025 (обновлено: 23:07 12.03.2025)
 
Введены временные ограничения на работу аэропортов Калуги и Саратова

Росавиация: временные ограничения введены на работу аэропортов Калуги и Саратова

© РИА Новости . Валерий Мельников | Перейти в медиабанкГород Саратов
Город Саратов - ПРАЙМ, 1920, 12.03.2025
© РИА Новости . Валерий Мельников
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МОСКВА, 12 мар - ПРАЙМ. Временные ограничения для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов введены на работу аэропортов Калуги и Саратова, сообщил официальный представитель Росавиации Артем Кореняко.
"Для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов временные ограничения введены на работу аэропортов: Калуга (Грабцево; код ИКАО: UUBC) – с 21.12 мск; Саратов (Гагарин; UWSG) – с 22.30 мск. Воздушные гавани временно не принимают и не отправляют авиарейсы", - говорится в сообщении в его Telegram-канале.
 
РосавиацияКалугаСАРАТОВавиацияАвиатранспорт
 
 
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