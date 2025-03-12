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Введены временные ограничения на работу аэропортов Калуги и Саратова

Введены временные ограничения на работу аэропортов Калуги и Саратова - 12.03.2025, ПРАЙМ

Введены временные ограничения на работу аэропортов Калуги и Саратова

Временные ограничения для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов введены на работу аэропортов Калуги и Саратова, сообщил официальный... | 12.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-12T23:06+0300

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МОСКВА, 12 мар - ПРАЙМ. Временные ограничения для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов введены на работу аэропортов Калуги и Саратова, сообщил официальный представитель Росавиации Артем Кореняко. "Для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов временные ограничения введены на работу аэропортов: Калуга (Грабцево; код ИКАО: UUBC) – с 21.12 мск; Саратов (Гагарин; UWSG) – с 22.30 мск. Воздушные гавани временно не принимают и не отправляют авиарейсы", - говорится в сообщении в его Telegram-канале.

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росавиация, калуга, саратов, авиация, авиатранспорт