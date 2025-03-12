https://1prime.ru/20250312/rossija-855687081.html

Портфель необеспеченных потребительских кредитов в России снизится на 5%

Портфель необеспеченных потребительских кредитов в России снизится на 5% - 12.03.2025, ПРАЙМ

Портфель необеспеченных потребительских кредитов в России снизится на 5%

Портфель необеспеченных потребительских кредитов в России в 2025 году снизится на 5% после роста на 11% в прошлом году, прогнозирует рейтинговое агентство... | 12.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-12T00:16+0300

2025-03-12T00:16+0300

2025-03-12T00:16+0300

бизнес

финансы

экономика

москва

минпромторг

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/855687081.jpg?1741727791

МОСКВА, 12 мар - ПРАЙМ. Портфель необеспеченных потребительских кредитов в России в 2025 году снизится на 5% после роста на 11% в прошлом году, прогнозирует рейтинговое агентство "Эксперт РА". "В 2025 году можно ожидать дальнейшее снижение задолженности по мере того, как старые выдачи будут погашаться, а новые кредиты будут предоставляться в меньшем объеме ввиду повышенных риск-весов в целях расчета нагрузки на капитал. Так, по нашим оценкам, по итогам 2025-го портфель необеспеченных кредитов на балансах банков снизится на 5%", - говорится в обзоре агентства "Прогноз банковского кредитования на 2025 год: под куполом ограничений". Тем не менее, поскольку потребительское кредитование остается наиболее маржинальным сегментом, банки будут искать альтернативные пути снижения нагрузки на капитал с целью максимизации доходности, отмечает "Эксперт РА". "Часть банков будет активнее предлагать залоговые кредиты, имеющие более низкую нагрузку на капитал. Кроме того, у ключевых розничных игроков в контуре группы, как правило, имеется микрофинансовая компания (МФО), на балансе которой можно аллоцировать (распределять - ред.) часть выдач, попадающих под повышенные надбавки. Также импульс для развития получат программы рассрочки (БНПЛ), которые есть у крупнейших банков и активно развиваются банками при маркетплейсах", - считают эксперты агентства. Также, по их мнению, хорошим инструментом для разгрузки капитала может стать секьюритизация портфелей потребительских кредитов. "Даже в случае отсутствия рыночных покупателей таких облигаций крупные игроки в этом сегменте смогут обмениваться выпущенными бумагами, тем самым убрав со своего баланса тяжелые кредиты", - говорится в обзоре. "Эксперт РА" также прогнозирует дальнейшее охлаждение рынка автокредитования и замедление темпов роста портфеля до 10%. Сдерживающими факторами станут дальнейшее ужесточение регулирования сегмента, в рамках которого с 1 апреля 2025 года возможно введение макропруденциальных лимитов, а также сохранение высоких ставок по кредитам. Спрос будет постепенно смещаться в пользу продукции российских производителей, на которую распространяются льготные программы Минпромторга, полагают эксперты.

москва

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

бизнес, финансы, москва, минпромторг