https://1prime.ru/20250312/rossija-855687081.html
Портфель необеспеченных потребительских кредитов в России снизится на 5%
Портфель необеспеченных потребительских кредитов в России снизится на 5% - 12.03.2025, ПРАЙМ
Портфель необеспеченных потребительских кредитов в России снизится на 5%
Портфель необеспеченных потребительских кредитов в России в 2025 году снизится на 5% после роста на 11% в прошлом году, прогнозирует рейтинговое агентство... | 12.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-12T00:16+0300
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МОСКВА, 12 мар - ПРАЙМ. Портфель необеспеченных потребительских кредитов в России в 2025 году снизится на 5% после роста на 11% в прошлом году, прогнозирует рейтинговое агентство "Эксперт РА".
"В 2025 году можно ожидать дальнейшее снижение задолженности по мере того, как старые выдачи будут погашаться, а новые кредиты будут предоставляться в меньшем объеме ввиду повышенных риск-весов в целях расчета нагрузки на капитал. Так, по нашим оценкам, по итогам 2025-го портфель необеспеченных кредитов на балансах банков снизится на 5%", - говорится в обзоре агентства "Прогноз банковского кредитования на 2025 год: под куполом ограничений".
Тем не менее, поскольку потребительское кредитование остается наиболее маржинальным сегментом, банки будут искать альтернативные пути снижения нагрузки на капитал с целью максимизации доходности, отмечает "Эксперт РА".
"Часть банков будет активнее предлагать залоговые кредиты, имеющие более низкую нагрузку на капитал. Кроме того, у ключевых розничных игроков в контуре группы, как правило, имеется микрофинансовая компания (МФО), на балансе которой можно аллоцировать (распределять - ред.) часть выдач, попадающих под повышенные надбавки. Также импульс для развития получат программы рассрочки (БНПЛ), которые есть у крупнейших банков и активно развиваются банками при маркетплейсах", - считают эксперты агентства.
Также, по их мнению, хорошим инструментом для разгрузки капитала может стать секьюритизация портфелей потребительских кредитов. "Даже в случае отсутствия рыночных покупателей таких облигаций крупные игроки в этом сегменте смогут обмениваться выпущенными бумагами, тем самым убрав со своего баланса тяжелые кредиты", - говорится в обзоре.
"Эксперт РА" также прогнозирует дальнейшее охлаждение рынка автокредитования и замедление темпов роста портфеля до 10%. Сдерживающими факторами станут дальнейшее ужесточение регулирования сегмента, в рамках которого с 1 апреля 2025 года возможно введение макропруденциальных лимитов, а также сохранение высоких ставок по кредитам. Спрос будет постепенно смещаться в пользу продукции российских производителей, на которую распространяются льготные программы Минпромторга, полагают эксперты.
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бизнес, финансы, москва, минпромторг
Бизнес, Финансы, Экономика, МОСКВА, Минпромторг
Портфель необеспеченных потребительских кредитов в России снизится на 5%
"Эксперт РА": портфель необеспеченных потребительских кредитов в России снизится на 5%
МОСКВА, 12 мар - ПРАЙМ. Портфель необеспеченных потребительских кредитов в России в 2025 году снизится на 5% после роста на 11% в прошлом году, прогнозирует рейтинговое агентство "Эксперт РА".
"В 2025 году можно ожидать дальнейшее снижение задолженности по мере того, как старые выдачи будут погашаться, а новые кредиты будут предоставляться в меньшем объеме ввиду повышенных риск-весов в целях расчета нагрузки на капитал. Так, по нашим оценкам, по итогам 2025-го портфель необеспеченных кредитов на балансах банков снизится на 5%", - говорится в обзоре агентства "Прогноз банковского кредитования на 2025 год: под куполом ограничений".
Тем не менее, поскольку потребительское кредитование остается наиболее маржинальным сегментом, банки будут искать альтернативные пути снижения нагрузки на капитал с целью максимизации доходности, отмечает "Эксперт РА".
"Часть банков будет активнее предлагать залоговые кредиты, имеющие более низкую нагрузку на капитал. Кроме того, у ключевых розничных игроков в контуре группы, как правило, имеется микрофинансовая компания (МФО), на балансе которой можно аллоцировать (распределять - ред.) часть выдач, попадающих под повышенные надбавки. Также импульс для развития получат программы рассрочки (БНПЛ), которые есть у крупнейших банков и активно развиваются банками при маркетплейсах", - считают эксперты агентства.
Также, по их мнению, хорошим инструментом для разгрузки капитала может стать секьюритизация портфелей потребительских кредитов. "Даже в случае отсутствия рыночных покупателей таких облигаций крупные игроки в этом сегменте смогут обмениваться выпущенными бумагами, тем самым убрав со своего баланса тяжелые кредиты", - говорится в обзоре.
"Эксперт РА" также прогнозирует дальнейшее охлаждение рынка автокредитования и замедление темпов роста портфеля до 10%. Сдерживающими факторами станут дальнейшее ужесточение регулирования сегмента, в рамках которого с 1 апреля 2025 года возможно введение макропруденциальных лимитов, а также сохранение высоких ставок по кредитам. Спрос будет постепенно смещаться в пользу продукции российских производителей, на которую распространяются льготные программы Минпромторга, полагают эксперты.