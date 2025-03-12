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Россия впервые с 2013 года ввезла сливочное масло из Индии
Россия впервые с 2013 года ввезла сливочное масло из Индии - 12.03.2025, ПРАЙМ
Россия впервые с 2013 года ввезла сливочное масло из Индии
Россия в прошлом году ввезла сливочное масло из Индии впервые с 2013 года - сразу на 2,6 миллиона долларов, следует из анализа РИА Новости данных индийского... | 12.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-12T02:17+0300
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МОСКВА, 12 мар - ПРАЙМ. Россия в прошлом году ввезла сливочное масло из Индии впервые с 2013 года - сразу на 2,6 миллиона долларов, следует из анализа РИА Новости данных индийского министерства торговли и промышленности.
Россия впервые ввезла сливочное масло из Индии в октябре 2024 года, однако тогда стоимость поставок составила лишь 590 тысяч долларов. В декабре же импорт подскочил сразу до 2 миллионов долларов. Совокупно было приобретено 550 тонн на 2,6 миллиона долларов.
Последний раз Россия закупала индийское масло в 2013 году - тогда было ввезено 100 тонн на 380 тысяч долларов.
Индия является крупнейшим производителем сливочного масла в мире: в 2024 году его выпуск в стране оценивается в 6,95 миллиона тонн. Для сравнения: Евросоюз производит около 2,1 миллиона тонн сливочного масла в год. В России, по данным Росстата, в прошлом году было произведено 330 тысяч тонн этого продукта.
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Россия впервые с 2013 года ввезла сливочное масло из Индии
Россия впервые с 2013 года ввезла сливочное масло из Индии на 2,6 миллиона долларов
МОСКВА, 12 мар - ПРАЙМ. Россия в прошлом году ввезла сливочное масло из Индии впервые с 2013 года - сразу на 2,6 миллиона долларов, следует из анализа РИА Новости данных индийского министерства торговли и промышленности.
Россия впервые ввезла сливочное масло из Индии в октябре 2024 года, однако тогда стоимость поставок составила лишь 590 тысяч долларов. В декабре же импорт подскочил сразу до 2 миллионов долларов. Совокупно было приобретено 550 тонн на 2,6 миллиона долларов.
Последний раз Россия закупала индийское масло в 2013 году - тогда было ввезено 100 тонн на 380 тысяч долларов.
Индия является крупнейшим производителем сливочного масла в мире: в 2024 году его выпуск в стране оценивается в 6,95 миллиона тонн. Для сравнения: Евросоюз производит около 2,1 миллиона тонн сливочного масла в год. В России, по данным Росстата, в прошлом году было произведено 330 тысяч тонн этого продукта.