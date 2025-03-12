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Продажи цветов к 8 Марта в России за год снизились на 11%

Продажи цветов к 8 Марта в России за год снизились на 11% - 12.03.2025, ПРАЙМ

Продажи цветов к 8 Марта в России за год снизились на 11%

Продажи цветов к 8 Марта в России за год снизились на 11%, подсчитали для РИА Новости аналитики "Контур.Маркета". | 12.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-12T06:00+0300

2025-03-12T06:00+0300

2025-03-12T06:00+0300

бизнес

россия

санкт-петербург

москва

пермский край

"контур.маркет"

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МОСКВА, 12 мар - ПРАЙМ. Продажи цветов к 8 Марта в России за год снизились на 11%, подсчитали для РИА Новости аналитики "Контур.Маркета". Специалисты изучили почти 2 миллиона чеков по всей стране за 5-8 марта этого года и сравнили данные с аналогичным периодом прошлого года. "В среднем цветов к 8 Марта стали покупать меньше. По данным исследования, продажи снизились на 11%. При этом в Пермском крае, а также в Санкт-Петербурге и Ленинградской области спрос, наоборот, вырос на 8%", - говорится в отчете. В этом году на праздник чаще покупали гипсофилы и тюльпаны: их продажи увеличились на 6% и 3% соответственно. При этом значительно снизился спрос на эустомы - на 33%, герберы - на 20%, хризантемы - на 19%. "Скорее всего, снижение спроса обусловлено подорожанием цветов - и эта закономерность прослеживается не первый год. В среднем по России цветы подорожали на 15%. Самое заметное подорожание зафиксировано в Санкт-Петербурге - на 23%, а меньше всего изменились цены в Кузбассе - на 10%", - считают аналитики. Самыми дорогими цветами стали тюльпаны, хризантемы, эустомы и пионы. По сравнению с 2024 годом все из перечисленных цветов подорожали: тюльпаны - на 5%, хризантемы на 20%, пионы - на 23%, а сильнее всего выросли цены на эустомы, "которые недешевы и в обычные дни" - на 32%. "Повышение стоимости цветов обусловлено несколькими факторами. Так, отечественная цветочная индустрия развивается, но российские производители пока не нарастили достаточный объем тепличных цветов, чтобы удовлетворить спрос. Поэтому импорт по-прежнему востребован", - отметила аналитик компании Ксения Корзан. Она отмечает, что в июле 2024 года Россия повысила таможенную пошлину на срезанные цветы из недружественных стран до 20%, и эта мера, направленная на поддержку российских производителей, повлияла на изменение логистики. "Цветочному бизнесу приходится осваивать новые маршруты доставки цветов - из Таиланда, Средней Азии и пр. При этом логистика цветов - специфический, сложный процесс: доставка идет авиатранспортом, автотранспортом с использованием систем охлаждения. Удешевить транспортировку цветов, которые быстро утрачивают товарный вид, проблематично", - подытожила Корзан.

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