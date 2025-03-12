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Госсекретарь США прокомментировал гарантии безопасности для Киева

Госсекретарь США прокомментировал гарантии безопасности для Киева - 12.03.2025, ПРАЙМ

Госсекретарь США прокомментировал гарантии безопасности для Киева

Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что гарантии безопасности для Киева предполагают сдерживание Украины для обеспечения мира, и отметил, что данный вопрос... | 12.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-12T15:24+0300

2025-03-12T15:24+0300

2025-03-12T15:24+0300

политика

сша

украина

марк рубио

киев

переговоры

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МОСКВА, 12 мар - ПРАЙМ. Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что гарантии безопасности для Киева предполагают сдерживание Украины для обеспечения мира, и отметил, что данный вопрос нуждается в дальнейшем обсуждении. "Мы хотим увидеть долгосрочную безопасность. ...Вопрос в условиях. Может ли Киев обеспечить достаточное сдерживание, чтобы себя обезопасить. Это точно будет частью обсуждений", - заявил Рубио на пресс-конференции на вопрос журналиста о соблюдении гарантий безопасности. По словам госсекретаря, на данный момент стороны пытаются достичь прекращения военных действий на Украине и достичь "уровня дипломатии".

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сша, украина, марк рубио, киев, переговоры