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Госсекретарь США прокомментировал гарантии безопасности для Киева - 12.03.2025, ПРАЙМ
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Госсекретарь США прокомментировал гарантии безопасности для Киева
Госсекретарь США прокомментировал гарантии безопасности для Киева - 12.03.2025, ПРАЙМ
Госсекретарь США прокомментировал гарантии безопасности для Киева
Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что гарантии безопасности для Киева предполагают сдерживание Украины для обеспечения мира, и отметил, что данный вопрос... | 12.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-12T15:24+0300
2025-03-12T15:24+0300
политика
сша
украина
марк рубио
киев
переговоры
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МОСКВА, 12 мар - ПРАЙМ. Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что гарантии безопасности для Киева предполагают сдерживание Украины для обеспечения мира, и отметил, что данный вопрос нуждается в дальнейшем обсуждении. "Мы хотим увидеть долгосрочную безопасность. ...Вопрос в условиях. Может ли Киев обеспечить достаточное сдерживание, чтобы себя обезопасить. Это точно будет частью обсуждений", - заявил Рубио на пресс-конференции на вопрос журналиста о соблюдении гарантий безопасности. По словам госсекретаря, на данный момент стороны пытаются достичь прекращения военных действий на Украине и достичь "уровня дипломатии".
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сша
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сша, украина, марк рубио, киев, переговоры
Политика, США, УКРАИНА, Марк Рубио, Киев, переговоры
15:24 12.03.2025
 
Госсекретарь США прокомментировал гарантии безопасности для Киева

Рубио: гарантии безопасности для Киева предполагают сдерживание Украины

© Фото : Official State Department photo by Freddie EverettГоссекретарь США Марко Рубио
Госсекретарь США Марко Рубио - ПРАЙМ, 1920, 12.03.2025
© Фото : Official State Department photo by Freddie Everett
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МОСКВА, 12 мар - ПРАЙМ. Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что гарантии безопасности для Киева предполагают сдерживание Украины для обеспечения мира, и отметил, что данный вопрос нуждается в дальнейшем обсуждении.
"Мы хотим увидеть долгосрочную безопасность. ...Вопрос в условиях. Может ли Киев обеспечить достаточное сдерживание, чтобы себя обезопасить. Это точно будет частью обсуждений", - заявил Рубио на пресс-конференции на вопрос журналиста о соблюдении гарантий безопасности.
По словам госсекретаря, на данный момент стороны пытаются достичь прекращения военных действий на Украине и достичь "уровня дипломатии".
Госсекретарь США Марко Рубио - ПРАЙМ, 1920, 11.03.2025
США хотят прекращения огня на Украине, ждут ответа России, заявил Рубио
Вчера, 21:37
 
ПолитикаСШАУКРАИНАМарк РубиоКиевпереговоры
 
 
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