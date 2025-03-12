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Госсекретарь США прокомментировал гарантии безопасности для Киева
Госсекретарь США прокомментировал гарантии безопасности для Киева - 12.03.2025, ПРАЙМ
Госсекретарь США прокомментировал гарантии безопасности для Киева
Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что гарантии безопасности для Киева предполагают сдерживание Украины для обеспечения мира, и отметил, что данный вопрос... | 12.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-12T15:24+0300
2025-03-12T15:24+0300
2025-03-12T15:24+0300
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МОСКВА, 12 мар - ПРАЙМ. Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что гарантии безопасности для Киева предполагают сдерживание Украины для обеспечения мира, и отметил, что данный вопрос нуждается в дальнейшем обсуждении. "Мы хотим увидеть долгосрочную безопасность. ...Вопрос в условиях. Может ли Киев обеспечить достаточное сдерживание, чтобы себя обезопасить. Это точно будет частью обсуждений", - заявил Рубио на пресс-конференции на вопрос журналиста о соблюдении гарантий безопасности. По словам госсекретаря, на данный момент стороны пытаются достичь прекращения военных действий на Украине и достичь "уровня дипломатии".
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сша, украина, марк рубио, киев, переговоры
Политика, США, УКРАИНА, Марк Рубио, Киев, переговоры
Госсекретарь США прокомментировал гарантии безопасности для Киева
Рубио: гарантии безопасности для Киева предполагают сдерживание Украины
МОСКВА, 12 мар - ПРАЙМ. Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что гарантии безопасности для Киева предполагают сдерживание Украины для обеспечения мира, и отметил, что данный вопрос нуждается в дальнейшем обсуждении.
"Мы хотим увидеть долгосрочную безопасность. ...Вопрос в условиях. Может ли Киев обеспечить достаточное сдерживание, чтобы себя обезопасить. Это точно будет частью обсуждений", - заявил Рубио на пресс-конференции на вопрос журналиста о соблюдении гарантий безопасности.
По словам госсекретаря, на данный момент стороны пытаются достичь прекращения военных действий на Украине и достичь "уровня дипломатии".
США хотят прекращения огня на Украине, ждут ответа России, заявил Рубио