https://1prime.ru/20250312/rubio-855709612.html
Рубио: на будущих переговорах обсудят санкции ЕС и замороженные активы
Рубио: на будущих переговорах обсудят санкции ЕС и замороженные активы - 12.03.2025, ПРАЙМ
Рубио: на будущих переговорах обсудят санкции ЕС и замороженные активы
Государственный секретарь Соединенных Штатов Марко Рубио сообщил, что вопросы санкций Европы против РФ и замороженных российских активов будут обсуждаться на... | 12.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-12T15:42+0300
2025-03-12T15:42+0300
2025-03-12T15:42+0300
экономика
марк рубио
euroclear
россия
мировая экономика
санкции против рф
ес
сша
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/02/0c/854867857_0:205:1864:1254_1920x0_80_0_0_7d50d995af11ccdc19b5f0cef38063e7.jpg
МОСКВА, 12 мар - ПРАЙМ. Государственный секретарь Соединенных Штатов Марко Рубио сообщил, что вопросы санкций Европы против РФ и замороженных российских активов будут обсуждаться на будущих переговорах. "Я полагаю, что в ходе любых переговоров с Россией, если они состоятся, ...будут подняты вопросы о европейских санкциях, которые были введены против них", - сказал он на пресс-конференции."Поэтому я думаю, что вопрос о европейских санкциях войдет в повестку, не говоря уже о том, что касается замороженных активов", - добавил он.После начала СВО Евросоюз и страны "семерки" заморозили почти половину валютных резервов России примерно на 300 миллиардов евро. Свыше 200 миллиардов евро находятся в Евросоюзе, в основном на счетах бельгийской Euroclear - одной из крупнейших в мире расчетно-клиринговых систем. В МИД России неоднократно называли заморозку активов в Европе воровством, отмечая, что Евросоюз нацелен не просто на средства частных лиц, но и на государственные активы России. Глава МИД Сергей Лавров заявлял, что Москва ответит на конфискацию замороженных российских активов Западом. По его словам, у Росси тоже есть возможность не возвращать те средства, которые западные страны держали в России.
https://1prime.ru/20250306/aktivy-855531987.html
сша
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/02/0c/854867857_0:30:1864:1428_1920x0_80_0_0_a82eb03a31704076d43cf855fbe9e525.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
марк рубио, euroclear, россия, мировая экономика, санкции против рф, ес, сша
Экономика, Марк Рубио, Euroclear, РОССИЯ, Мировая экономика, санкции против РФ, ЕС, США
Рубио: на будущих переговорах обсудят санкции ЕС и замороженные активы
Рубио: европейские санкции против РФ и замороженные активы обсудят на будущих переговорах
МОСКВА, 12 мар - ПРАЙМ. Государственный секретарь Соединенных Штатов Марко Рубио сообщил, что вопросы санкций Европы против РФ и замороженных российских активов будут обсуждаться на будущих переговорах.
"Я полагаю, что в ходе любых переговоров с Россией, если они состоятся, ...будут подняты вопросы о европейских санкциях, которые были введены против них", - сказал он на пресс-конференции.
"Поэтому я думаю, что вопрос о европейских санкциях войдет в повестку, не говоря уже о том, что касается замороженных активов", - добавил он.
В Европе усилили охрану замороженных активов России
После начала СВО Евросоюз и страны "семерки" заморозили почти половину валютных резервов России примерно на 300 миллиардов евро. Свыше 200 миллиардов евро находятся в Евросоюзе, в основном на счетах бельгийской Euroclear - одной из крупнейших в мире расчетно-клиринговых систем.
В МИД России неоднократно называли заморозку активов в Европе воровством, отмечая, что Евросоюз нацелен не просто на средства частных лиц, но и на государственные активы России. Глава МИД Сергей Лавров заявлял, что Москва ответит на конфискацию замороженных российских активов Западом. По его словам, у Росси тоже есть возможность не возвращать те средства, которые западные страны держали в России.