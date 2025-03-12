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Рубио: на будущих переговорах обсудят санкции ЕС и замороженные активы

Рубио: на будущих переговорах обсудят санкции ЕС и замороженные активы - 12.03.2025, ПРАЙМ

Рубио: на будущих переговорах обсудят санкции ЕС и замороженные активы

Государственный секретарь Соединенных Штатов Марко Рубио сообщил, что вопросы санкций Европы против РФ и замороженных российских активов будут обсуждаться на... | 12.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-12T15:42+0300

2025-03-12T15:42+0300

2025-03-12T15:42+0300

экономика

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МОСКВА, 12 мар - ПРАЙМ. Государственный секретарь Соединенных Штатов Марко Рубио сообщил, что вопросы санкций Европы против РФ и замороженных российских активов будут обсуждаться на будущих переговорах. "Я полагаю, что в ходе любых переговоров с Россией, если они состоятся, ...будут подняты вопросы о европейских санкциях, которые были введены против них", - сказал он на пресс-конференции."Поэтому я думаю, что вопрос о европейских санкциях войдет в повестку, не говоря уже о том, что касается замороженных активов", - добавил он.После начала СВО Евросоюз и страны "семерки" заморозили почти половину валютных резервов России примерно на 300 миллиардов евро. Свыше 200 миллиардов евро находятся в Евросоюзе, в основном на счетах бельгийской Euroclear - одной из крупнейших в мире расчетно-клиринговых систем. В МИД России неоднократно называли заморозку активов в Европе воровством, отмечая, что Евросоюз нацелен не просто на средства частных лиц, но и на государственные активы России. Глава МИД Сергей Лавров заявлял, что Москва ответит на конфискацию замороженных российских активов Западом. По его словам, у Росси тоже есть возможность не возвращать те средства, которые западные страны держали в России.

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марк рубио, euroclear, россия, мировая экономика, санкции против рф, ес, сша