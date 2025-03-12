Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Рубио предложил определить, кому Москва и Киев доверят мониторинг на местах - 12.03.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Глобус и графики - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Политика
https://1prime.ru/20250312/rubio-855710138.html
Рубио предложил определить, кому Москва и Киев доверят мониторинг на местах
Рубио предложил определить, кому Москва и Киев доверят мониторинг на местах - 12.03.2025, ПРАЙМ
Рубио предложил определить, кому Москва и Киев доверят мониторинг на местах
Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что в случае согласия РФ на прекращение огня нужно определить, кому Москва и Киев доверят осуществлять мониторинг на... | 12.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-12T15:55+0300
2025-03-12T15:55+0300
политика
общество
россия
сша
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/02/0c/854867879_0:235:1818:1258_1920x0_80_0_0_b22fd3fcfc7104224c6be27d4129de74.jpg
МОСКВА, 12 мар - ПРАЙМ. Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что в случае согласия РФ на прекращение огня нужно определить, кому Москва и Киев доверят осуществлять мониторинг на местах. "Если россияне... скажут "да" (на предложение о прекращении огня - ред.), один из вопросов, который нам надо будет решить - кому обе стороны доверят осуществлять мониторинг... на местах", - отметил он в ходе пресс-конференции. Во вторник в Саудовской Аравии прошла встреча делегаций США и Украины. Офис Зеленского опубликовал совместное заявление Киева и Вашингтона по итогам переговоров, в котором отмечается, что Киев готов на предложение США о прекращении огня на 30 дней, его могут продлить по согласию сторон. Также в документе говорится, что США немедленно отменяют паузу в обмене разведданными и возобновляют военные поставки Украине. Президент России Владимир Путин во время совещания с постоянными членами Совбеза РФ в январе заявлял, что целью урегулирования конфликта на Украине должен быть долгосрочный мир, а не краткое перемирие. Как отмечал российский лидер, перемирие может дать Киеву возможность заняться подготовкой и укреплением личного состава. Москва также неоднократно отмечала, что Киев на систематической основе нарушал договоренности.
https://1prime.ru/20250312/rubio-855709612.html
сша
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/02/0c/854867879_0:64:1818:1428_1920x0_80_0_0_e94a74270eb79d243f9c298d48788c06.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
общество , россия, сша
Политика, Общество , РОССИЯ, США
15:55 12.03.2025
 
Рубио предложил определить, кому Москва и Киев доверят мониторинг на местах

Рубио: необходимо решить, кому Россия и Украина доверят мониторинг на местах

© Фото : Official State Department photo by Freddie EverettГоссекретарь США Марко Рубио
Госсекретарь США Марко Рубио - ПРАЙМ, 1920, 12.03.2025
© Фото : Official State Department photo by Freddie Everett
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 12 мар - ПРАЙМ. Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что в случае согласия РФ на прекращение огня нужно определить, кому Москва и Киев доверят осуществлять мониторинг на местах.
"Если россияне... скажут "да" (на предложение о прекращении огня - ред.), один из вопросов, который нам надо будет решить - кому обе стороны доверят осуществлять мониторинг... на местах", - отметил он в ходе пресс-конференции.
Во вторник в Саудовской Аравии прошла встреча делегаций США и Украины. Офис Зеленского опубликовал совместное заявление Киева и Вашингтона по итогам переговоров, в котором отмечается, что Киев готов на предложение США о прекращении огня на 30 дней, его могут продлить по согласию сторон. Также в документе говорится, что США немедленно отменяют паузу в обмене разведданными и возобновляют военные поставки Украине.
Президент России Владимир Путин во время совещания с постоянными членами Совбеза РФ в январе заявлял, что целью урегулирования конфликта на Украине должен быть долгосрочный мир, а не краткое перемирие. Как отмечал российский лидер, перемирие может дать Киеву возможность заняться подготовкой и укреплением личного состава. Москва также неоднократно отмечала, что Киев на систематической основе нарушал договоренности.
Госсекретарь США Марко Рубио - ПРАЙМ, 1920, 12.03.2025
Рубио: на будущих переговорах обсудят санкции ЕС и замороженные активы
15:42
 
ПолитикаОбществоРОССИЯСША
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала