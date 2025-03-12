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Рубио предложил определить, кому Москва и Киев доверят мониторинг на местах
Рубио предложил определить, кому Москва и Киев доверят мониторинг на местах - 12.03.2025, ПРАЙМ
Рубио предложил определить, кому Москва и Киев доверят мониторинг на местах
Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что в случае согласия РФ на прекращение огня нужно определить, кому Москва и Киев доверят осуществлять мониторинг на... | 12.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-12T15:55+0300
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МОСКВА, 12 мар - ПРАЙМ. Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что в случае согласия РФ на прекращение огня нужно определить, кому Москва и Киев доверят осуществлять мониторинг на местах. "Если россияне... скажут "да" (на предложение о прекращении огня - ред.), один из вопросов, который нам надо будет решить - кому обе стороны доверят осуществлять мониторинг... на местах", - отметил он в ходе пресс-конференции. Во вторник в Саудовской Аравии прошла встреча делегаций США и Украины. Офис Зеленского опубликовал совместное заявление Киева и Вашингтона по итогам переговоров, в котором отмечается, что Киев готов на предложение США о прекращении огня на 30 дней, его могут продлить по согласию сторон. Также в документе говорится, что США немедленно отменяют паузу в обмене разведданными и возобновляют военные поставки Украине. Президент России Владимир Путин во время совещания с постоянными членами Совбеза РФ в январе заявлял, что целью урегулирования конфликта на Украине должен быть долгосрочный мир, а не краткое перемирие. Как отмечал российский лидер, перемирие может дать Киеву возможность заняться подготовкой и укреплением личного состава. Москва также неоднократно отмечала, что Киев на систематической основе нарушал договоренности.
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общество , россия, сша
Политика, Общество , РОССИЯ, США
Рубио предложил определить, кому Москва и Киев доверят мониторинг на местах
Рубио: необходимо решить, кому Россия и Украина доверят мониторинг на местах
МОСКВА, 12 мар - ПРАЙМ. Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что в случае согласия РФ на прекращение огня нужно определить, кому Москва и Киев доверят осуществлять мониторинг на местах.
"Если россияне... скажут "да" (на предложение о прекращении огня - ред.), один из вопросов, который нам надо будет решить - кому обе стороны доверят осуществлять мониторинг... на местах", - отметил он в ходе пресс-конференции.
Во вторник в Саудовской Аравии прошла встреча делегаций США и Украины. Офис Зеленского опубликовал совместное заявление Киева и Вашингтона по итогам переговоров, в котором отмечается, что Киев готов на предложение США о прекращении огня на 30 дней, его могут продлить по согласию сторон. Также в документе говорится, что США немедленно отменяют паузу в обмене разведданными и возобновляют военные поставки Украине.
Президент России Владимир Путин во время совещания с постоянными членами Совбеза РФ в январе заявлял, что целью урегулирования конфликта на Украине должен быть долгосрочный мир, а не краткое перемирие. Как отмечал российский лидер, перемирие может дать Киеву возможность заняться подготовкой и укреплением личного состава. Москва также неоднократно отмечала, что Киев на систематической основе нарушал договоренности.
Рубио: на будущих переговорах обсудят санкции ЕС и замороженные активы