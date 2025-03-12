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Российский рынок акций снизился на 0,53 процента
Российский рынок акций снизился на 0,53 процента - 12.03.2025, ПРАЙМ
Российский рынок акций снизился на 0,53 процента
Российский рынок акций за основную торговую сессию снизился на 0,53%, следует из данных Московской биржи. | 12.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-12T19:01+0300
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МОСКВА, 12 мар - ПРАЙМ. Российский рынок акций за основную торговую сессию снизился на 0,53%, следует из данных Московской биржи. Индекс Мосбиржи к закрытию основных торгов снизился на 0,53%, до 3183,97 пункта, индекс Мосбиржи в юанях - на 1,49%, до 1228,42 пункта, долларовый индекс РТС - на 0,59%, до 1157,95 пункта.
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Экономика, Мосбиржа, РТС, Акции, Рынки, РОССИЯ, российский рынок акций
Российский рынок акций снизился на 0,53 процента
Российский рынок акций снизился на 0,53% за основную сессию среды
МОСКВА, 12 мар - ПРАЙМ. Российский рынок акций за основную торговую сессию снизился на 0,53%, следует из данных Московской биржи.
Индекс Мосбиржи к закрытию основных торгов снизился на 0,53%, до 3183,97 пункта, индекс Мосбиржи в юанях - на 1,49%, до 1228,42 пункта, долларовый индекс РТС - на 0,59%, до 1157,95 пункта.
Российские компании заинтересованы в сделках pre-IPO, сообщает Мосбиржа