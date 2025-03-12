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Российский рынок акций снизился на 0,53 процента

Российский рынок акций снизился на 0,53 процента - 12.03.2025, ПРАЙМ

Российский рынок акций снизился на 0,53 процента

Российский рынок акций за основную торговую сессию снизился на 0,53%, следует из данных Московской биржи. | 12.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-12T19:01+0300

2025-03-12T19:01+0300

2025-03-12T19:01+0300

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МОСКВА, 12 мар - ПРАЙМ. Российский рынок акций за основную торговую сессию снизился на 0,53%, следует из данных Московской биржи. Индекс Мосбиржи к закрытию основных торгов снизился на 0,53%, до 3183,97 пункта, индекс Мосбиржи в юанях - на 1,49%, до 1228,42 пункта, долларовый индекс РТС - на 0,59%, до 1157,95 пункта.

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2025

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