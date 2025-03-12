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Российский рынок акций умеренно снизился на геополитических ожиданиях

Российский рынок акций умеренно снизился на геополитических ожиданиях - 12.03.2025, ПРАЙМ

Российский рынок акций умеренно снизился на геополитических ожиданиях

Российский рынок акций по итогам основных торгов среды снизился на 0,5% в ожидании геополитических сигналов, следует из данных Московской биржи и комментариев... | 12.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-12T19:52+0300

2025-03-12T19:52+0300

2025-03-12T19:52+0300

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МОСКВА, 12 мар - ПРАЙМ, Дмитрий Майоров. Российский рынок акций по итогам основных торгов среды снизился на 0,5% в ожидании геополитических сигналов, следует из данных Московской биржи и комментариев экспертов. Индекс Мосбиржи к закрытию основных торгов снизился на 0,53% - до 3183,97 пункта, индекс Мосбиржи в юанях - на 1,49%, до 1228,42 пункта, долларовый индекс РТС - на 0,59%, до 1157,95 пункта. С 19.00 до 23.50 на фондовой секции Мосбиржи проходит вечерняя торговая сессия, в ходе которой не отмечается существенного изменения динамики индекса. РЫНОК ПОД ЛЕГКИМ ДАВЛЕНИЕМ ГЕОПОЛИТИКИ Российский рынок акций в основную сессию среды умеренно снизился, индекс Мосбиржи при этом колебался ниже ключевого уровня 3200 пунктов. Геополитические новости с осторожностью воспринимаются участниками торгов. В частности, заявления госсекретаря США Марка Рубио по урегулированию конфликта на Украине помогли во второй половине сессии лишь немного сократить снижение рынка. В частности, Рубио заявил, что Вашингтон на переговорах с украинской стороной обсуждал территориальные уступки. Он также сказал, что гарантии безопасности для Киева предполагают сдерживание Украины для обеспечения мира, однако есть необходимость обсудить этот вопрос. Наконец, Рубио заявил, что вопросы европейских санкций против России и замороженных российских активов будут обсуждаться на будущих переговорах. "Российский рынок сегодня весь день торговался в небольшом минусе. Несмотря на первые заявления по переговорному процессу в Саудовской Аравии, инвесторы пока не спешат делать какие-либо выводы. Скорее всего, мы продолжим видеть сохраняющуюся неопределенность и пониженную активность игроков, как минимум до новых сообщений", - комментирует Александр Шепелев из "БКС Мир инвестиций". В частности, на Мосбирже упали в цене бумаги "Юнипро" (-3,6%), ПИКа (-2,9%), "Европлана" (-2,8%), "Ростелекома" (-2,8%). Выросли в цене бумаги "Роснефти" (+1,5%), "Мосэнерго" (+1,2%), "Алросы" (+1%), ЮГК (+1%). Стоимость нефти к 19.33 мск росла на 2,1% - до 71 доллара за баррель сорта Brent. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран - торговых партнеров США) стабилизировался около 103,5 пункта. ПРОГНОЗЫ Российские инвесторы с осторожностью восприняли итоги переговоров в Саудовской Аравии между США и Украиной, "пилообразная " динамика индекса сохраняется, отмечает Максим Федосов из УК "Первая". "На неделе могут состояться переговоры между Россией и США, что может дать определенный импульс российскому рынку", - добавляет он. Глобальные тарифные войны оказывают свое влияние на стоимость сырья, однако пока до конца не ясно, как перестроится внешняя торговля и спрос после новых тарифов, полагает Шепелев. "Прогноз по индексу Мосбиржи на 13 марта – 3100-3250 пунктов", - добавляет он.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

рынки, торги, акции, ртс, мосбиржа