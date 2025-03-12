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В Европе готовы пойти на более жесткие меры в ответ на пошлины США
В Европе готовы пойти на более жесткие меры в ответ на пошлины США - 12.03.2025, ПРАЙМ
В Европе готовы пойти на более жесткие меры в ответ на пошлины США
Евросоюз при необходимости будет готов пойти дальше в плане ответа на ввод торговых пошлин США, включая санкции в отношении цифровых услуг и интеллектуальной... | 12.03.2025, ПРАЙМ
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ПАРИЖ, 12 мар - ПРАЙМ. Евросоюз при необходимости будет готов пойти дальше в плане ответа на ввод торговых пошлин США, включая санкции в отношении цифровых услуг и интеллектуальной собственности, заявил министр-делегат по делам Европы при МИД Франции Бенжамен Аддад. "У нас есть средства, если мы пожелаем, пойти ещё дальше в отношении другого типа сервисов. Например, если это зайдет дальше, включить туда цифровые услуги и интеллектуальную собственность", - сказал Аддад в эфире телеканала TF1. При этом он отметил, что на данный момент ответ будет "пропорциональным". "В ближайшие недели мы вновь введём ответные пошлины. ЕС перестал быть наивным и в состоянии наконец защищать свои интересы", - сказал он. ЕС с 1 апреля повторно вводит приостановленные меры против США 2018 и 2020 годов, при этом, как заявляет ЕК, впервые эти меры будут реализованы в полном объеме. Кроме того, ЕС также вводит дополнительные контрмеры в отношении США, которые коснутся товаров на сумму около 18 миллиардов евро и вступят в силу в середине апреля. Президент США Дональд Трамп 18 февраля подписал указ о введении пошлин в размере 25% на все поставки в страну стали и алюминия. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что ЕС сожалеют в связи с решением США ввести пошлины, и пригрозила ответными мерами.
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Политика, ЕС, США, ЕВРОПА, Дональд Трамп, Урсула фон дер Ляйен, ЕК
В Европе готовы пойти на более жесткие меры в ответ на пошлины США
Министр Аддад: ЕС при необходимости введет против США санкции на цифровые услуги
ПАРИЖ, 12 мар - ПРАЙМ. Евросоюз при необходимости будет готов пойти дальше в плане ответа на ввод торговых пошлин США, включая санкции в отношении цифровых услуг и интеллектуальной собственности, заявил министр-делегат по делам Европы при МИД Франции Бенжамен Аддад.
"У нас есть средства, если мы пожелаем, пойти ещё дальше в отношении другого типа сервисов. Например, если это зайдет дальше, включить туда цифровые услуги и интеллектуальную собственность", - сказал Аддад в эфире телеканала TF1.
При этом он отметил, что на данный момент ответ будет "пропорциональным".
"В ближайшие недели мы вновь введём ответные пошлины. ЕС перестал быть наивным и в состоянии наконец защищать свои интересы", - сказал он.
ЕС с 1 апреля повторно вводит приостановленные меры против США 2018 и 2020 годов, при этом, как заявляет ЕК, впервые эти меры будут реализованы в полном объеме. Кроме того, ЕС также вводит дополнительные контрмеры в отношении США, которые коснутся товаров на сумму около 18 миллиардов евро и вступят в силу в середине апреля.
Президент США Дональд Трамп 18 февраля подписал указ о введении пошлин в размере 25% на все поставки в страну стали и алюминия. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что ЕС сожалеют в связи с решением США ввести пошлины, и пригрозила ответными мерами.
ЕК объявила о новых контрмерах на пошлины США