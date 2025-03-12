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Рубио оценил вероятность снятия с России американских санкций

Рубио оценил вероятность снятия с России американских санкций - 12.03.2025, ПРАЙМ

Рубио оценил вероятность снятия с России американских санкций

Американская сторона в настоящее время не предпринимала каких-либо шагов для снятия санкций с России. Об этом заявил государственный секретарь США Марко Рубио в | 12.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-12T15:34+0300

2025-03-12T15:34+0300

2025-03-12T15:34+0300

экономика

россия

сша

марк рубио

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МОСКВА, 12 мар - ПРАЙМ. Американская сторона в настоящее время не предпринимала каких-либо шагов для снятия санкций с России. Об этом заявил государственный секретарь США Марко Рубио в рамках пресс-конференции."Каждая санкция, введенная в отношении России, продолжает действовать... Не было предпринято шагов для снятия (санкций - ред.)", - подчеркнул политик.Рубио также заметил, что неверно заранее угрожать принятием мер против Москвы на случай, если она не согласится на прекращение огня.

https://1prime.ru/20250311/ii-855684090.html

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россия, сша, марк рубио