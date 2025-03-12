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Рубио оценил вероятность снятия с России американских санкций - 12.03.2025, ПРАЙМ
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Рубио оценил вероятность снятия с России американских санкций
Рубио оценил вероятность снятия с России американских санкций - 12.03.2025, ПРАЙМ
Рубио оценил вероятность снятия с России американских санкций
Американская сторона в настоящее время не предпринимала каких-либо шагов для снятия санкций с России. Об этом заявил государственный секретарь США Марко Рубио в | 12.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-12T15:34+0300
2025-03-12T15:34+0300
экономика
россия
сша
марк рубио
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МОСКВА, 12 мар - ПРАЙМ. Американская сторона в настоящее время не предпринимала каких-либо шагов для снятия санкций с России. Об этом заявил государственный секретарь США Марко Рубио в рамках пресс-конференции."Каждая санкция, введенная в отношении России, продолжает действовать... Не было предпринято шагов для снятия (санкций - ред.)", - подчеркнул политик.Рубио также заметил, что неверно заранее угрожать принятием мер против Москвы на случай, если она не согласится на прекращение огня.
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россия, сша, марк рубио
Экономика, РОССИЯ, США, Марк Рубио
15:34 12.03.2025
 
Рубио оценил вероятность снятия с России американских санкций

Рубио: пока не было предпринято шагов для снятия санкций США с России

© Фото : Official State Department photo by Freddie EverettГоссекретарь США Марко Рубио
Госсекретарь США Марко Рубио - ПРАЙМ, 1920, 12.03.2025
© Фото : Official State Department photo by Freddie Everett
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МОСКВА, 12 мар - ПРАЙМ. Американская сторона в настоящее время не предпринимала каких-либо шагов для снятия санкций с России. Об этом заявил государственный секретарь США Марко Рубио в рамках пресс-конференции.
"Каждая санкция, введенная в отношении России, продолжает действовать... Не было предпринято шагов для снятия (санкций - ред.)", - подчеркнул политик.
Рубио также заметил, что неверно заранее угрожать принятием мер против Москвы на случай, если она не согласится на прекращение огня.
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ЕС хочет использовать ИИ для борьбы с обходом санкций против России
Вчера, 21:14
 
ЭкономикаРОССИЯСШАМарк Рубио
 
 
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