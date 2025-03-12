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"СберСтрахование жизни" запустит программу долевого страхования жизни

"СберСтрахование жизни" запустит программу долевого страхования жизни - 12.03.2025, ПРАЙМ

"СберСтрахование жизни" запустит программу долевого страхования жизни

"СберСтрахование жизни" в марте запустит первую в России программу долевого страхования жизни (ДСЖ) "Долевой капитал", рассказал журналистам старший... | 12.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-12T12:04+0300

2025-03-12T12:04+0300

2025-03-12T12:04+0300

финансы

сберстрахование жизни

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МОСКВА, 12 мар - ПРАЙМ. "СберСтрахование жизни" в марте запустит первую в России программу долевого страхования жизни (ДСЖ) "Долевой капитал", рассказал журналистам старший вице-президент, руководитель блока "Управление благосостоянием" Сбербанка Руслан Вестеровский. "Сбербанк Страхование жизни" в марте запустит первую в России программу долевого страхования жизни (ДСЖ) "Долевой капитал". Прогнозируемая доходность в нейтральном сценарии на горизонте одного года составит 20,2% годовых", - сообщил он на пресс-конференции по итогам работы страхового бизнеса банка в 2024 году. С 1 января 2025 года в России вступил в силу закон, который позволяет страховым компаниям предлагать клиентам новый вид страхования - ДСЖ. В январе "Сбербанк Страхование жизни" получила лицензию на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами. "Долевой капитал" предполагает активно управляемую (инвестиционную) и страховую части. Это означает, что помимо страховой защиты человек получает доход от инвестиционной части, которая размещается в паевых инвестиционных фондах (ПИФ). При страховом событии владелец полиса или его выгодоприобретатель получает дополнительные деньги (страховую выплату) к тем, что находились в инвестиционной части на момент наступления страхового события. Если страховое событие не наступает, то по окончании договора выплачивается вся накопленная инвестиционная часть", - отметил Вестеровский. Первая программа ДСЖ от "СберСтрахования жизни' - стратегия на облигации с переменным купоном и денежный рынок с первым риск-рейтингом. Структура портфеля будет поделена поровну: 50% составят инструменты денежного рынка, другие 50% - облигации. Комиссия за управление (0,9% в год) и прочие расходы фонда (не более 0,33% в год) уже включены в стоимость пая, а комиссия за страхование в договоре ДСЖ составит всего 0,2%, уточнил он. "Рынок очень долго ждал закон о ДСЖ, и наконец мы к нему пришли. Еще два года назад "Сбер" отказался от классического инвестиционного страхования жизни и предложил стратегии на принципах ДСЖ. Клиенты быстро распробовали новый продукт, но из-за высокого порога входа в 1,5 миллиона рублей, который был установлен законодательно, такие программы не стали массовыми. Теперь же, благодаря новому закону, уже в марте мы предложим людям продукт с минимальным порогом входа всего в 1000 рублей", - прокомментировал Вестеровский. "Во втором квартале мы планируем запустить еще один фонд на ОПИФ, а во втором полугодии - премиальный закрытый ПИФ... Кроме того, с 1 января 2027 года на продукты страхования жизни распространится государственная система гарантирования АСВ, как на вклады", - добавил он.

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финансы, сберстрахование жизни