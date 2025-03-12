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"СберСтрахование жизни" может присоединиться к ПДС - 12.03.2025, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20250312/sberstrakhovanie-855717834.html
"СберСтрахование жизни" может присоединиться к ПДС
"СберСтрахование жизни" может присоединиться к ПДС - 12.03.2025, ПРАЙМ
"СберСтрахование жизни" может присоединиться к ПДС
"СберСтрахование жизни" может присоединиться к программе долгосрочных сбережений (ПДС) при условии одобрения Минфина и Банка России, заявил старший... | 12.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-12T18:52+0300
2025-03-12T18:52+0300
экономика
сберстрахование жизни
финансы
россия
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МОСКВА, 12 мар - ПРАЙМ. "СберСтрахование жизни" может присоединиться к программе долгосрочных сбережений (ПДС) при условии одобрения Минфина и Банка России, заявил старший вице-президент, руководитель блока "Управление благосостоянием" Сбербанка Руслан Вестеровский на пресс-конференции по итогам работы страхового бизнеса банка в 2024 году. "Сбер" не исключает сценария, при котором оформлять программы долгосрочных сбережений (ПДС) начинает страховщик жизни – "СберСтрахование жизни", если Минфин и Банк России примут решение о допуске к ПДС страховщиков", - отметил он. В настоящее время операторами программы долгосрочных сбережений являются пенсионные фонды. Первым оператором программы в начале 2024 года стал "СберНПФ". По итогам 2024 года россияне заключили 1,9 миллиона договоров ПДС в "СберНПФ", что составило 68% от числа оформленных ПДС-счетов в стране. Минфин ранее сообщал, что участие страховых компаний в реализации ПДС существенно увеличило бы потенциал программы. "Действительно, есть дискуссия о включении в программу долгосрочных сбережений страховщиков жизни. По моей оценке, все финансовые группы, которые были заинтересованы в выходе на этот рынок, уже создали свои пенсионные фонды. Их появилось достаточно много. Мы спокойно относимся к возможному допуску на этот рынок страховщиков жизни. На нашей орбите есть и "СберНПФ", и "СберСтрахование жизни". Пусть министерство финансов вместе с ЦБ определят, какая будет итоговая конфигурация. Если страховщикам жизни дадут доступ, мы подключимся", - сообщил Вестеровский. Генеральный директор "СберСтрахования жизни" Игорь Кобзарь в свою очередь добавил, что страховщики жизни заинтересованы в подключении к ПДС. "Мы исторически умеем привлекать длинные деньги. У нас есть программы НСЖ на 5, 10, 15, 20 и 30 лет. Чем больше участников будет в системе, тем большую диверсификацию привлечений в программу мы увидим", - заявил Кобзарь.
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сберстрахование жизни, финансы, россия
Экономика, СберСтрахование жизни, Финансы, РОССИЯ
18:52 12.03.2025
 
"СберСтрахование жизни" может присоединиться к ПДС

"СберСтрахование жизни" может присоединиться к ПДС в случае одобрения Минфина и ЦБ

© РИА Новости . Фотохост-агентство РИА Новости/Алексей Никольский | Перейти в медиабанкЛоготип Сбера
Логотип Сбера - ПРАЙМ, 1920, 12.03.2025
© РИА Новости . Фотохост-агентство РИА Новости/Алексей Никольский
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МОСКВА, 12 мар - ПРАЙМ. "СберСтрахование жизни" может присоединиться к программе долгосрочных сбережений (ПДС) при условии одобрения Минфина и Банка России, заявил старший вице-президент, руководитель блока "Управление благосостоянием" Сбербанка Руслан Вестеровский на пресс-конференции по итогам работы страхового бизнеса банка в 2024 году.
"Сбер" не исключает сценария, при котором оформлять программы долгосрочных сбережений (ПДС) начинает страховщик жизни – "СберСтрахование жизни", если Минфин и Банк России примут решение о допуске к ПДС страховщиков", - отметил он.
В настоящее время операторами программы долгосрочных сбережений являются пенсионные фонды. Первым оператором программы в начале 2024 года стал "СберНПФ". По итогам 2024 года россияне заключили 1,9 миллиона договоров ПДС в "СберНПФ", что составило 68% от числа оформленных ПДС-счетов в стране. Минфин ранее сообщал, что участие страховых компаний в реализации ПДС существенно увеличило бы потенциал программы.
Логотип Сбербанка в Москве - ПРАЙМ, 1920, 12.03.2025
"СберСтрахование жизни" запустит программу долевого страхования жизни
12:04
"Действительно, есть дискуссия о включении в программу долгосрочных сбережений страховщиков жизни. По моей оценке, все финансовые группы, которые были заинтересованы в выходе на этот рынок, уже создали свои пенсионные фонды. Их появилось достаточно много. Мы спокойно относимся к возможному допуску на этот рынок страховщиков жизни. На нашей орбите есть и "СберНПФ", и "СберСтрахование жизни". Пусть министерство финансов вместе с ЦБ определят, какая будет итоговая конфигурация. Если страховщикам жизни дадут доступ, мы подключимся", - сообщил Вестеровский.
Генеральный директор "СберСтрахования жизни" Игорь Кобзарь в свою очередь добавил, что страховщики жизни заинтересованы в подключении к ПДС. "Мы исторически умеем привлекать длинные деньги. У нас есть программы НСЖ на 5, 10, 15, 20 и 30 лет. Чем больше участников будет в системе, тем большую диверсификацию привлечений в программу мы увидим", - заявил Кобзарь.
 
ЭкономикаСберСтрахование жизниФинансыРОССИЯ
 
 
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