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"СберСтрахование жизни" может присоединиться к ПДС

"СберСтрахование жизни" может присоединиться к ПДС - 12.03.2025, ПРАЙМ

"СберСтрахование жизни" может присоединиться к ПДС

"СберСтрахование жизни" может присоединиться к программе долгосрочных сбережений (ПДС) при условии одобрения Минфина и Банка России, заявил старший... | 12.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-12T18:52+0300

2025-03-12T18:52+0300

2025-03-12T18:52+0300

экономика

сберстрахование жизни

финансы

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МОСКВА, 12 мар - ПРАЙМ. "СберСтрахование жизни" может присоединиться к программе долгосрочных сбережений (ПДС) при условии одобрения Минфина и Банка России, заявил старший вице-президент, руководитель блока "Управление благосостоянием" Сбербанка Руслан Вестеровский на пресс-конференции по итогам работы страхового бизнеса банка в 2024 году. "Сбер" не исключает сценария, при котором оформлять программы долгосрочных сбережений (ПДС) начинает страховщик жизни – "СберСтрахование жизни", если Минфин и Банк России примут решение о допуске к ПДС страховщиков", - отметил он. В настоящее время операторами программы долгосрочных сбережений являются пенсионные фонды. Первым оператором программы в начале 2024 года стал "СберНПФ". По итогам 2024 года россияне заключили 1,9 миллиона договоров ПДС в "СберНПФ", что составило 68% от числа оформленных ПДС-счетов в стране. Минфин ранее сообщал, что участие страховых компаний в реализации ПДС существенно увеличило бы потенциал программы. "Действительно, есть дискуссия о включении в программу долгосрочных сбережений страховщиков жизни. По моей оценке, все финансовые группы, которые были заинтересованы в выходе на этот рынок, уже создали свои пенсионные фонды. Их появилось достаточно много. Мы спокойно относимся к возможному допуску на этот рынок страховщиков жизни. На нашей орбите есть и "СберНПФ", и "СберСтрахование жизни". Пусть министерство финансов вместе с ЦБ определят, какая будет итоговая конфигурация. Если страховщикам жизни дадут доступ, мы подключимся", - сообщил Вестеровский. Генеральный директор "СберСтрахования жизни" Игорь Кобзарь в свою очередь добавил, что страховщики жизни заинтересованы в подключении к ПДС. "Мы исторически умеем привлекать длинные деньги. У нас есть программы НСЖ на 5, 10, 15, 20 и 30 лет. Чем больше участников будет в системе, тем большую диверсификацию привлечений в программу мы увидим", - заявил Кобзарь.

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сберстрахование жизни, финансы, россия