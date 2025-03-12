https://1prime.ru/20250312/sberstrakhovanie-855719535.html

"СберСтрахование" планирует в 2025 году увеличить сборы на 44 процента

"СберСтрахование" планирует в 2025 году увеличить сборы на 44 процента - 12.03.2025, ПРАЙМ

"СберСтрахование" планирует в 2025 году увеличить сборы на 44 процента

"Сбербанк Страхование" планирует в 2025 году увеличить сборы на 44% - почти до 112 миллиардов рублей, заявил журналистам генеральный директор компании Михаил... | 12.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-12T19:18+0300

2025-03-12T19:18+0300

2025-03-12T19:18+0300

экономика

сберстрахование жизни

сбербанк

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МОСКВА, 12 мар - ПРАЙМ. "Сбербанк Страхование" планирует в 2025 году увеличить сборы на 44% - почти до 112 миллиардов рублей, заявил журналистам генеральный директор компании Михаил Волков. "Перед "СберСтрахованием" стоит амбициозная задача — расти существенно быстрее рынка, увеличить сборы на 44% и довести их почти до 112 миллиардов рублей. Мы лидируем по страхованию имущества физических лиц, и нам предстоит увеличивать долю рынка и в других сегментах", - сказал он на пресс-конференции по итогам работы страхового бизнеса банка за 2024 год. В свою очередь вице-президент Сбербанка, генеральный директор "СберСтрахования жизни" Игорь Кобзарь озвучил прогноз по развитию "Сбербанк Страхование жизни". "В прошлом году мы привлекли 1,1 триллиона рублей вместе с короткими полисами, которые заканчивались и открывались снова. Это кумулятивная цифра. В этом году мы ставим себе цель собрать 400+ миллиардов рублей. Мы понимаем, что у нас одна налоговая льгота ушла, а новой пока нет. Сейчас идет обсуждение с Минфином финальной конструкции налоговых льгот (для долевого страхования жизни – ред.), есть некий драфт законопроекта. Надеюсь, в ближайшие недели он будет внесен в Госдуму. Через пару месяцев, я надеюсь, он будет принят и вступит в силу, тогда будет больше ясности", - сказал он. "Страховщики немного осторожничают с прогнозами, наш прогноз по сборам консервативный. В этом году рынок кредитного страхования жизни, включая ипотеку, будет хуже, чем в прошлом, это надо понимать. Мы видели последовательное повышение ставки ЦБ, сокращение кредитования банками. В прошлом году в первом полугодии как-то этот бизнес развивался, во втором полугодии мы наблюдали сокращение", - отметил Кобзарь. По его словам, компания в начале большого пути по долевому страхованию жизни, в этом году может привлечь несколько десятков миллиардов рублей. "И мы оптимистичны: запускаем новые продукты, новые сервисы, надеемся менять индустрию и наш прогноз превысить", - резюмировал он.

https://1prime.ru/20250312/sberstrakhovanie-855717834.html

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сберстрахование жизни, сбербанк