https://1prime.ru/20250312/servis-855712252.html

Сервис по продаже билетов "Мосбилет" появился на сайте мэра и правительства

Сервис по продаже билетов "Мосбилет" появился на сайте мэра и правительства - 12.03.2025, ПРАЙМ

Сервис по продаже билетов "Мосбилет" появился на сайте мэра и правительства

Сервис по продаже билетов "Мосбилет" появился на mos.ru, с его помощью можно приобрести билеты в учреждения культуры без комиссии, сообщается на сайте мэра и... | 12.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-12T16:27+0300

2025-03-12T16:27+0300

2025-03-12T16:27+0300

бизнес

общество

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МОСКВА, 12 мар - ПРАЙМ. Сервис по продаже билетов "Мосбилет" появился на mos.ru, с его помощью можно приобрести билеты в учреждения культуры без комиссии, сообщается на сайте мэра и правительства. "На портале mos.ru появился новый сервис по продаже билетов "Мосбилет". Он объединил репертуары всех городских учреждений культуры - спектакли, концерты, мастер-классы, лекции, выставки и другие мероприятия. С помощью нового сервиса можно приобрести билеты в театры, музеи и концертные залы без комиссии. Пользователи не только смогут найти подходящее по интересам и формату событие, но и получить персональные подборки событий", - говорится в сообщении на сайте. Отмечается, что купить билет на интересующее событие можно в том числе с использованием Mos ID, это получится сделать как с полной, так и со стандартной учетной записью. После авторизации обязательные поля автоматически заполнятся информацией из личного кабинета – вводить фамилию, имя, отчество посетителя, контактные данные и сведения документа не потребуется. Если у пользователя упрощенная учетная запись, сведения документа необходимо будет внести вручную. "Все приобретенные билеты отобразятся в личном кабинете пользователя на mos.ru, а также в мобильных приложениях "Госуслуги Москвы", "Моя Москва" и "Мой id". По новым правилам спектакли и концерты, которые пройдут с 15 марта 2025 года в учреждениях, подведомственных столичному департаменту культуры, можно будет посетить только по одному из документов из утвержденного перечня", - уточняется в сообщении.

https://1prime.ru/20250306/bilety-855536333.html

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