https://1prime.ru/20250312/sholts-855716132.html

Шольц назвал новые пошлины США ошибкой

Шольц назвал новые пошлины США ошибкой - 12.03.2025, ПРАЙМ

Шольц назвал новые пошлины США ошибкой

Решения США о введении новых пошлин являются ошибочными, Евросоюз оперативно отреагирует на это, заявил канцлер Германии Олаф Шольц. | 12.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-12T17:49+0300

2025-03-12T17:49+0300

2025-03-12T17:49+0300

экономика

сша

германия

олаф шольц

ес

https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/03/04/845893466_0:10:2216:1257_1920x0_80_0_0_eee941696a8870148c1ed4a81cc2633e.jpg

БЕРЛИН, 12 мар - ПРАЙМ. Решения США о введении новых пошлин являются ошибочными, Евросоюз оперативно отреагирует на это, заявил канцлер Германии Олаф Шольц. "Нам нужно меньше торговых барьеров, а не больше. Поэтому я считаю таможенные решения США ошибочными, и мы будем реагировать на них быстро и соответствующим образом", - сказал Шольц в ходе транслировавшейся на сайте кабмина ФРГ пресс-конференции с председателем Евросовета Антониу Коштой. По словам политика, страны Евросоюза рассмотрят предложения Комиссии ЕС. "Европа - не часть проблемы, Европа - часть решения. Мы должны всегда помнить об этом, особенно в такие времена, как сейчас", - добавил он.

https://1prime.ru/20250312/poshliny-855714531.html

сша

германия

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

сша, германия, олаф шольц, ес