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Шольц назвал новые пошлины США ошибкой
Шольц назвал новые пошлины США ошибкой - 12.03.2025, ПРАЙМ
Шольц назвал новые пошлины США ошибкой
Решения США о введении новых пошлин являются ошибочными, Евросоюз оперативно отреагирует на это, заявил канцлер Германии Олаф Шольц. | 12.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-12T17:49+0300
2025-03-12T17:49+0300
2025-03-12T17:49+0300
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БЕРЛИН, 12 мар - ПРАЙМ. Решения США о введении новых пошлин являются ошибочными, Евросоюз оперативно отреагирует на это, заявил канцлер Германии Олаф Шольц. "Нам нужно меньше торговых барьеров, а не больше. Поэтому я считаю таможенные решения США ошибочными, и мы будем реагировать на них быстро и соответствующим образом", - сказал Шольц в ходе транслировавшейся на сайте кабмина ФРГ пресс-конференции с председателем Евросовета Антониу Коштой. По словам политика, страны Евросоюза рассмотрят предложения Комиссии ЕС. "Европа - не часть проблемы, Европа - часть решения. Мы должны всегда помнить об этом, особенно в такие времена, как сейчас", - добавил он.
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сша, германия, олаф шольц, ес
Экономика, США, ГЕРМАНИЯ, Олаф Шольц, ЕС
Шольц назвал новые пошлины США ошибкой
Шольц: новые пошлины США являются ошибкой, на которую ЕС быстро отреагирует
БЕРЛИН, 12 мар - ПРАЙМ. Решения США о введении новых пошлин являются ошибочными, Евросоюз оперативно отреагирует на это, заявил канцлер Германии Олаф Шольц.
"Нам нужно меньше торговых барьеров, а не больше. Поэтому я считаю таможенные решения США ошибочными, и мы будем реагировать на них быстро и соответствующим образом", - сказал Шольц в ходе транслировавшейся на сайте кабмина ФРГ пресс-конференции с председателем Евросовета Антониу Коштой.
По словам политика, страны Евросоюза рассмотрят предложения Комиссии ЕС.
"Европа - не часть проблемы, Европа - часть решения. Мы должны всегда помнить об этом, особенно в такие времена, как сейчас", - добавил он.
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