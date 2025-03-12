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Украина намерена импортировать большие объемы американского СПГ
Украина намерена импортировать большие объемы американского СПГ - 12.03.2025, ПРАЙМ
Украина намерена импортировать большие объемы американского СПГ
Украина хочет импортировать большие объемы американского сжиженного природного газа (СПГ) в этом году через терминалы в Германии, Греции, Литве и Польше, заявил | 12.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-12T17:20+0300
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МОСКВА, 12 мар - ПРАЙМ. Украина хочет импортировать большие объемы американского сжиженного природного газа (СПГ) в этом году через терминалы в Германии, Греции, Литве и Польше, заявил генеральный директор компании "Оператор газотранспортных систем Украины" Дмитрий Липпа. В интервью агентству Рейтер он заявил, что Украина может импортировать не менее 4 миллиардов кубометров газа в период с апреля по октябрь. По расчетам Рейтер, основанным на средних ценах на газ, общий счет за импорт газа составит не менее 1 миллиарда долларов. По словам Липпы, из общего объема импорта через Европу до половины будет приходиться на СПГ. "Если рассматривать политический аспект, то для нас лучше, чтобы как можно больше (американского СПГ - ред.) поступало в Польшу и постепенно доставлялось к нам", - приводит агентство слова Липпы. По его словам, помимо Польши, СПГ может поставляться на Украину из терминалов в Германии, Греции, Литве. В конце февраля агентство Рейтер со ссылкой на анонимный источник в украинской газовой отрасли сообщило, что Украина планирует импортировать до 800 миллионов кубометров газа из Европы в течение февраля и марта, чтобы перекрыть 40-процентный спад в добыче топлива после ударов по инфраструктуре. Удары по украинской инфраструктуре Россия начала наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стояли украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
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газ, украина
Украина намерена импортировать большие объемы американского СПГ
"Оператор ГТС Украины": Киев хочет закупать большие объемы американского СПГ
МОСКВА, 12 мар - ПРАЙМ. Украина хочет импортировать большие объемы американского сжиженного природного газа (СПГ) в этом году через терминалы в Германии, Греции, Литве и Польше, заявил генеральный директор компании "Оператор газотранспортных систем Украины" Дмитрий Липпа.
В интервью агентству Рейтер он заявил, что Украина может импортировать не менее 4 миллиардов кубометров газа в период с апреля по октябрь. По расчетам Рейтер, основанным на средних ценах на газ, общий счет за импорт газа составит не менее 1 миллиарда долларов. По словам Липпы, из общего объема импорта через Европу до половины будет приходиться на СПГ.
"Если рассматривать политический аспект, то для нас лучше, чтобы как можно больше (американского СПГ - ред.) поступало в Польшу и постепенно доставлялось к нам", - приводит агентство слова Липпы. По его словам, помимо Польши, СПГ может поставляться на Украину из терминалов в Германии, Греции, Литве.
В конце февраля агентство Рейтер со ссылкой на анонимный источник в украинской газовой отрасли сообщило, что Украина планирует импортировать до 800 миллионов кубометров газа из Европы в течение февраля и марта, чтобы перекрыть 40-процентный спад в добыче топлива после ударов по инфраструктуре.
Удары по украинской инфраструктуре Россия начала наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стояли украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
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