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США раскритиковали политику ЕС по избыточным мощностям в металлургии

США раскритиковали политику ЕС по избыточным мощностям в металлургии - 12.03.2025, ПРАЙМ

США раскритиковали политику ЕС по избыточным мощностям в металлургии

ЕС последовательно отвергает сотрудничество с США в решении глобальной проблемы избыточных мощностей по производству стали и алюминия, заявил торговый... | 12.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-12T20:04+0300

2025-03-12T20:04+0300

2025-03-12T20:04+0300

экономика

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металлургия

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МОСКВА, 12 мар - ПРАЙМ. ЕС последовательно отвергает сотрудничество с США в решении глобальной проблемы избыточных мощностей по производству стали и алюминия, заявил торговый представитель США Джеймисон Грир. Президент США Дональд Трамп 18 февраля подписал указ о введении пошлин в размере 25% на все поставки в страну стали и алюминия. В среду Европарламент поддержал ответные меры Еврокомиссии на пошлины США, назвал действия Вашингтона "торговым хаосом". Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что ЕС на пошлины США на 28 миллиардов долларов ответит контрмерами на сумму 26 миллиардов евро. "ЕС в течение многих лет выступал против усилий США по реиндустриализации. При сменявших друг друга администрациях США ЕС отвергал попытки эффективного сотрудничества в решении проблемы глобальных избыточных мощностей в сталелитейном, алюминиевом и других секторах, применяя меры, которые были слишком незначительными и запоздалыми", - говорится в официальном заявлении Грира. По его словам, ответные меры ЕС идут вразрез не только с интересами национальной безопасности США, но и с интересами глобальной безопасности. "Если бы ЕС действовал в борьбе с глобальными избыточными мощностями так же быстро, как он действует в отношении США, то сегодня мы, вероятно, были бы в другой ситуации", - говорится в заявлении. США ранее ввели 25-процентные пошлины на импорт товаров из Мексики и Канады, а также ввели новые пошлины на продукцию из КНР, повысив ставку на них до 20%. В Вашингтоне объясняли введение мер борьбой с нелегальной миграцией и поставками фентанила. Помимо этих государств, США намерены ввести "зеркальные" пошлины против стран, чьи тарифы на американские товары выше, чем обратные.

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сша, ес, дональд трамп, урсула фон дер ляйен, мировая экономика, металлургия