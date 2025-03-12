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Дефицит бюджета США в феврале вырос до $307 млрд - 12.03.2025, ПРАЙМ
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Дефицит бюджета США в феврале вырос до $307 млрд
Дефицит бюджета США в феврале вырос до $307 млрд - 12.03.2025, ПРАЙМ
Дефицит бюджета США в феврале вырос до $307 млрд
Дефицит бюджета США в феврале увеличился до 307,017 миллиарда долларов со 128,64 миллиарда месяцем ранее, следует из отчета министерства финансов страны. | 12.03.2025, ПРАЙМ
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экономика
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МОСКВА, 12 мар - ПРАЙМ. Дефицит бюджета США в феврале увеличился до 307,017 миллиарда долларов со 128,64 миллиарда месяцем ранее, следует из отчета министерства финансов страны. Аналитики, опрошенные порталом Trading Economics, ожидали дефицит на уровне 303,2 миллиарда долларов.В феврале прошлого года был зафиксирован дефицит в размере 296,275 миллиарда долларов.Согласно отчету американского минфина, государственные расходы в США в отчетном месяце выросли на 6,4% в годовом выражении, до 603,441 миллиарда долларов, доходы - на 9,3%, до 296,424 миллиарда долларов.
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сша
Экономика, США
21:11 12.03.2025 (обновлено: 21:18 12.03.2025)
 
Дефицит бюджета США в феврале вырос до $307 млрд

Дефицит бюджета США в феврале вырос больше прогноза - до $307 млрд

© РИА Новости . Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкБелый дом в США
Белый дом в США - ПРАЙМ, 1920, 12.03.2025
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 12 мар - ПРАЙМ. Дефицит бюджета США в феврале увеличился до 307,017 миллиарда долларов со 128,64 миллиарда месяцем ранее, следует из отчета министерства финансов страны.
Аналитики, опрошенные порталом Trading Economics, ожидали дефицит на уровне 303,2 миллиарда долларов.
В феврале прошлого года был зафиксирован дефицит в размере 296,275 миллиарда долларов.
Капитолий - ПРАЙМ, 1920, 19.09.2024
В конгрессе США заблокировали проект, призванный не допустить шатдауна
19 сентября 2024, 09:31
Согласно отчету американского минфина, государственные расходы в США в отчетном месяце выросли на 6,4% в годовом выражении, до 603,441 миллиарда долларов, доходы - на 9,3%, до 296,424 миллиарда долларов.
 
ЭкономикаСША
 
 
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