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Дефицит бюджета США в феврале вырос до $307 млрд

Дефицит бюджета США в феврале вырос до $307 млрд - 12.03.2025, ПРАЙМ

Дефицит бюджета США в феврале вырос до $307 млрд

Дефицит бюджета США в феврале увеличился до 307,017 миллиарда долларов со 128,64 миллиарда месяцем ранее, следует из отчета министерства финансов страны. | 12.03.2025, ПРАЙМ

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экономика

сша

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МОСКВА, 12 мар - ПРАЙМ. Дефицит бюджета США в феврале увеличился до 307,017 миллиарда долларов со 128,64 миллиарда месяцем ранее, следует из отчета министерства финансов страны. Аналитики, опрошенные порталом Trading Economics, ожидали дефицит на уровне 303,2 миллиарда долларов.В феврале прошлого года был зафиксирован дефицит в размере 296,275 миллиарда долларов.Согласно отчету американского минфина, государственные расходы в США в отчетном месяце выросли на 6,4% в годовом выражении, до 603,441 миллиарда долларов, доходы - на 9,3%, до 296,424 миллиарда долларов.

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