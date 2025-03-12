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"Сбербанк Страхование" призвал усилить контроль за страхованием экорисков

"Сбербанк Страхование" призвал усилить контроль за страхованием экорисков - 12.03.2025, ПРАЙМ

"Сбербанк Страхование" призвал усилить контроль за страхованием экорисков

Страхование экологических рисков в России должно быть обязательным или вмененным, а для того, чтобы оно работало, необходимо усилить контроль, считает... | 12.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-12T19:48+0300

2025-03-12T19:48+0300

2025-03-12T19:48+0300

экономика

сбербанк

экология

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МОСКВА, 12 мар - ПРАЙМ. Страхование экологических рисков в России должно быть обязательным или вмененным, а для того, чтобы оно работало, необходимо усилить контроль, считает генеральный директор "Сбербанк Страхования" Михаил Волков. "Мы активно пропагандируем введение обязательного или вмененного экологического страхования... Это социальная ответственность повестки ESG, и мы будем прилагать все усилия, чтобы эти законы принимались. На самом деле законодательство и сегодня подразумевает эту вмененную экологическую страховку, но, к сожалению, нет механизмов контроля", - отметил он на конференции. "Если международные порты не примут ни одно крупное судно - например, нефтеналивной танкер - без полиса страхования, то в России сегодня это возможно. Поэтому здесь вопрос об усилении законотворческой деятельности, и вопросы контроля, чтобы уже существующие законы исполнялись", - добавил Волков. "Мне кажется, что это и в развитых странах сделано так, что с помощью страхования решаются эти вопросы. Клиенты платят, операторы того бизнеса, который связан с экологическими рисками, платят страховку, и страховщики потом покрывают ущерб", - сказал он. Волков уточнил РИА Новости, что на текущий момент в "Сбербанк Страховании" покрытие экологических рисков составляет более 25 миллиардов рублей и более 1000 полисов в штуках.

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сбербанк, экология