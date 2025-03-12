https://1prime.ru/20250312/strakhovanie-855720242.html
"Сбербанк Страхование" призвал усилить контроль за страхованием экорисков
"Сбербанк Страхование" призвал усилить контроль за страхованием экорисков - 12.03.2025, ПРАЙМ
"Сбербанк Страхование" призвал усилить контроль за страхованием экорисков
Страхование экологических рисков в России должно быть обязательным или вмененным, а для того, чтобы оно работало, необходимо усилить контроль, считает... | 12.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-12T19:48+0300
2025-03-12T19:48+0300
2025-03-12T19:48+0300
экономика
сбербанк
экология
https://cdnn.1prime.ru/img/84311/96/843119673_0:0:3641:2048_1920x0_80_0_0_d58e6c9726cd92d5c7a447ff34fb13e5.jpg
МОСКВА, 12 мар - ПРАЙМ. Страхование экологических рисков в России должно быть обязательным или вмененным, а для того, чтобы оно работало, необходимо усилить контроль, считает генеральный директор "Сбербанк Страхования" Михаил Волков. "Мы активно пропагандируем введение обязательного или вмененного экологического страхования... Это социальная ответственность повестки ESG, и мы будем прилагать все усилия, чтобы эти законы принимались. На самом деле законодательство и сегодня подразумевает эту вмененную экологическую страховку, но, к сожалению, нет механизмов контроля", - отметил он на конференции. "Если международные порты не примут ни одно крупное судно - например, нефтеналивной танкер - без полиса страхования, то в России сегодня это возможно. Поэтому здесь вопрос об усилении законотворческой деятельности, и вопросы контроля, чтобы уже существующие законы исполнялись", - добавил Волков. "Мне кажется, что это и в развитых странах сделано так, что с помощью страхования решаются эти вопросы. Клиенты платят, операторы того бизнеса, который связан с экологическими рисками, платят страховку, и страховщики потом покрывают ущерб", - сказал он. Волков уточнил РИА Новости, что на текущий момент в "Сбербанк Страховании" покрытие экологических рисков составляет более 25 миллиардов рублей и более 1000 полисов в штуках.
https://1prime.ru/20230214/839797230.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/84311/96/843119673_454:0:3185:2048_1920x0_80_0_0_82c80334c7798a0ec2c3e5686a0e7460.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сбербанк, экология
Экономика, Сбербанк, экология
"Сбербанк Страхование" призвал усилить контроль за страхованием экорисков
"Сбербанк Страхование": нужно усилить контроль в РФ за страхованием экологических рисков
МОСКВА, 12 мар - ПРАЙМ. Страхование экологических рисков в России должно быть обязательным или вмененным, а для того, чтобы оно работало, необходимо усилить контроль, считает генеральный директор "Сбербанк Страхования" Михаил Волков.
"Мы активно пропагандируем введение обязательного или вмененного экологического страхования... Это социальная ответственность повестки ESG, и мы будем прилагать все усилия, чтобы эти законы принимались. На самом деле законодательство и сегодня подразумевает эту вмененную экологическую страховку, но, к сожалению, нет механизмов контроля", - отметил он на конференции.
"Если международные порты не примут ни одно крупное судно - например, нефтеналивной танкер - без полиса страхования, то в России сегодня это возможно. Поэтому здесь вопрос об усилении законотворческой деятельности, и вопросы контроля, чтобы уже существующие законы исполнялись", - добавил Волков.
Сборы "Сбербанк страхование жизни" выросли в 2022 году на 7,5 процента
"Мне кажется, что это и в развитых странах сделано так, что с помощью страхования решаются эти вопросы. Клиенты платят, операторы того бизнеса, который связан с экологическими рисками, платят страховку, и страховщики потом покрывают ущерб", - сказал он.
Волков уточнил РИА Новости, что на текущий момент в "Сбербанк Страховании" покрытие экологических рисков составляет более 25 миллиардов рублей и более 1000 полисов в штуках.