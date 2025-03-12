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Иностранные инвестиции в Таиланд достигли максимума за десять лет
Иностранные инвестиции в Таиланд достигли максимума за десять лет - 12.03.2025, ПРАЙМ
Иностранные инвестиции в Таиланд достигли максимума за десять лет
Иностранные инвестиции в Таиланд достигли в прошлом году 33,39 миллиарда долларов, максимального объема за последние 10 лет, и продолжают расти в 2025 году,... | 12.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-12T11:39+0300
2025-03-12T11:39+0300
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БАНГКОК, 12 мар – ПРАЙМ. Иностранные инвестиции в Таиланд достигли в прошлом году 33,39 миллиарда долларов, максимального объема за последние 10 лет, и продолжают расти в 2025 году, заявила в среду в Бангкоке премьер-министр страны Пхетхонгтхан Чинават. Сетевой телеканал The Reporters транслировал в прямом эфире выступление главы правительства на форуме по инвестиционной политике, на который в столице Таиланда собрались представители государственных органов поддержки инвестиций, частного бизнеса Таиланда и иностранных инвесторов, работающих в стране. "Я поздравляю Бюро инвестиций Таиланда (государственный орган поддержки иностранных инвестиций – ред.) с великолепным результатом: в 2024 году объем иностранных инвестиций в экономику Таиланда составил 1,13 триллиона таиландских бат (около 33,39 миллиарда долларов - ред.), и этот объем продолжает расти в 2025 году", - заявила глава правительства Таиланда. "Это самый высокий показатель с 2014 года", - отметила она. Премьер также подчеркнула значение иностранного туризма в Таиланд как одного из важных двигателей экономического роста страны и тот факт, что в 2025 году и в последующие годы ожидаются крупные, в том числе и иностранные, инвестиции в инфраструктуру туризма. Она также отметила интерес иностранных инвесторов к таким инфраструктурным проектам, продвигаемым правительством, как расширение и увеличение пропускной способности международных аэропортов страны, расширение глубоководного морского порта Лемчабанг на Восточном побережье Таиланда (побережье Сиамского залива) и строительство "сухопутного моста", который соединит побережье Сиамского залива с побережьем Андаманского моря на юге страны, в котором особо заинтересованы китайские инвесторы. Премьер подчеркнула также прогресс, достигнутый в 2024 и 2025 годах в реализации начальных фаз финансируемых совместно с иностранными инвесторами проектов строительства высокоскоростных и двухколейных железных дорог, связывающих столицу Таиланда Бангкок и промышленные зоны, расположенные вокруг Бангкока и на Восточном побережье, с Лаосом и Китаем на северо-востоке, а также с южными провинциями и граничащей с ними Малайзией. "Сегодня, в нынешней мировой обстановке, правительство Таиланда должно, как лидер, приложить все возможные усилия, чтобы превратить нынешнюю неопределенность в мировой экономике в фактор экономического роста страны. Это период, когда мы пытаемся привлечь больше иностранных инвесторов, чтобы создать для Таиланда новые возможности", - заявила Чинават.
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таиланд, бизнес
Иностранные инвестиции в Таиланд достигли максимума за десять лет
Чинават: иностранные инвестиции в Таиланд достигли максимума за десять лет
БАНГКОК, 12 мар – ПРАЙМ. Иностранные инвестиции в Таиланд достигли в прошлом году 33,39 миллиарда долларов, максимального объема за последние 10 лет, и продолжают расти в 2025 году, заявила в среду в Бангкоке премьер-министр страны Пхетхонгтхан Чинават.
Сетевой телеканал The Reporters транслировал в прямом эфире выступление главы правительства на форуме по инвестиционной политике, на который в столице Таиланда собрались представители государственных органов поддержки инвестиций, частного бизнеса Таиланда и иностранных инвесторов, работающих в стране.
"Я поздравляю Бюро инвестиций Таиланда (государственный орган поддержки иностранных инвестиций – ред.) с великолепным результатом: в 2024 году объем иностранных инвестиций в экономику Таиланда составил 1,13 триллиона таиландских бат (около 33,39 миллиарда долларов - ред.), и этот объем продолжает расти в 2025 году", - заявила глава правительства Таиланда.
"Это самый высокий показатель с 2014 года", - отметила она.
Премьер также подчеркнула значение иностранного туризма в Таиланд как одного из важных двигателей экономического роста страны и тот факт, что в 2025 году и в последующие годы ожидаются крупные, в том числе и иностранные, инвестиции в инфраструктуру туризма.
Она также отметила интерес иностранных инвесторов к таким инфраструктурным проектам, продвигаемым правительством, как расширение и увеличение пропускной способности международных аэропортов страны, расширение глубоководного морского порта Лемчабанг на Восточном побережье Таиланда (побережье Сиамского залива) и строительство "сухопутного моста", который соединит побережье Сиамского залива с побережьем Андаманского моря на юге страны, в котором особо заинтересованы китайские инвесторы.
Премьер подчеркнула также прогресс, достигнутый в 2024 и 2025 годах в реализации начальных фаз финансируемых совместно с иностранными инвесторами проектов строительства высокоскоростных и двухколейных железных дорог, связывающих столицу Таиланда Бангкок и промышленные зоны, расположенные вокруг Бангкока и на Восточном побережье, с Лаосом и Китаем на северо-востоке, а также с южными провинциями и граничащей с ними Малайзией.
"Сегодня, в нынешней мировой обстановке, правительство Таиланда должно, как лидер, приложить все возможные усилия, чтобы превратить нынешнюю неопределенность в мировой экономике в фактор экономического роста страны. Это период, когда мы пытаемся привлечь больше иностранных инвесторов, чтобы создать для Таиланда новые возможности", - заявила Чинават.
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