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Eurofer увидела в тарифах США угрозу стали и суверенитету ЕС

Eurofer увидела в тарифах США угрозу стали и суверенитету ЕС - 12.03.2025, ПРАЙМ

Eurofer увидела в тарифах США угрозу стали и суверенитету ЕС

Европейская ассоциация стали (Eurofer) видит в тарифах США угрозу стали и суверенитету ЕС, сообщила ассоциация. | 12.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-12T14:12+0300

2025-03-12T14:12+0300

2025-03-12T14:12+0300

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МОСКВА, 12 мар - ПРАЙМ. Европейская ассоциация стали (Eurofer) видит в тарифах США угрозу стали и суверенитету ЕС, сообщила ассоциация. США с 12 марта начали взимать пошлину в размере 25% на все поставки в страну стали и алюминия. Новые тарифы не делают исключений для отдельных стран, а список товаров, попадающих под ограничения, был серьезно расширен: теперь тарифами будут обложены не только поставки самих металлов, но и широкий список компонентов в целом ряде товаров, включая холодильники, плиты, телефоны, автомобили. "Тарифы США угрожают европейской стали и европейскому суверенитету… Введение администрацией США всеобъемлющего тарифа в размере 25% на весь импорт стали усугубляет и без того тяжелую рыночную ситуацию для европейской сталелитейной промышленности и представляет реальную угрозу ее будущему. Сектор ожидает, что Европейский союз отреагирует эффективным пересмотром мер безопасности в отношении стали, которые смягчат влияние тарифов США и обеспечат долговечность отрасли в долгосрочной перспективе", - говорится в сообщении Eurofer. По словам президента ассоциации Хенрика Адама, при первой администрации Трампа экспорт стали из ЕС в США сократился более чем на 1 миллион тонн. На данный момент общая ситуация на рынке европейской стали намного хуже, чем в 2018 году. Новые меры, введенные Трампом, более масштабны, поэтому влияние тарифов США, вероятно, будет гораздо сильнее, считает он. "Политика президента Трампа "Америка прежде всего" грозит стать последним гвоздем в гроб европейской сталелитейной промышленности. Если европейская сталь исчезнет, ​​исчезнут и европейское автомобилестроение, европейская безопасность и оборона, энергетическая инфраструктура, транспорт и другие. На карту поставлен европейский суверенитет", - добавил президент ассоциации. Он полагает, что в то время как все другие страны защищают свое национальное производство стали, ЕС имеет самый уязвимый рынок в мире. Согласно релизу, теперь Евросоюз может потерять как минимум еще 1 миллион тонн экспорта стали в США к уже потерянному 1 миллиону. Более того, новые пошлины действуют на "производные" стальные продукты, что сокращает возможности экспорта Евросоюза еще на 1 миллион тонн продукции. Кроме того, ситуацию усложняет перенасыщенность рынка ЕС дешевым импортом стали из Азии, Северной Африки и Ближнего Востока, следует из сообщения. "Восемнадцать миллионов тонн стали были экспортированы в США по преференциальным режимам и теперь находятся под угрозой переориентации на рынок ЕС. Производство стали в ЕС, которое только в 2024 году потеряло 9 миллионов тонн мощностей и 18 000 рабочих мест, находится под еще большим риском. Существует также вероятность того, что еще больше стали будет перенаправлено на рынок ЕС, если США введут дополнительные ответные пошлины", - отмечается в релизе.

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