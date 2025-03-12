https://1prime.ru/20250312/torgi-855713329.html

"СПБ биржа" может начать торги инструментами, привязанными к криптовалютам

"СПБ биржа" может начать торги инструментами, привязанными к криптовалютам - 12.03.2025, ПРАЙМ

"СПБ биржа" может начать торги инструментами, привязанными к криптовалютам

"СПБ биржа" планирует начать торги финансовыми инструментами, привязанными к стоимости криптовалют, сообщили РИА Новости в пресс-службе биржи. | 12.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-12T16:47+0300

2025-03-12T16:47+0300

2025-03-12T16:47+0300

экономика

финансы

рынки

банки

https://cdnn.1prime.ru/img/84218/96/842189641_0:104:2000:1229_1920x0_80_0_0_dad2c8e63fc5cb6c8d2f990aad0b6685.jpg

МОСКВА, 12 мар - ПРАЙМ. "СПБ биржа" планирует начать торги финансовыми инструментами, привязанными к стоимости криптовалют, сообщили РИА Новости в пресс-службе биржи. "СПБ биржа" поддерживает инициативы, направленные на расширение инвестиционных возможностей инвесторов и диверсификацию их стратегий. Мы планируем начать торги продуктами, привязанными к стоимости криптовалют", - сообщили в пресс-службе торговой площадки. Ранее в среду Банк России сообщил, что направил для обсуждения в правительство предложение разрешить ограниченному кругу инвесторов в РФ торговать криптовалютой. Для этого планируется установить специальный экспериментальный правовой режим (ЭПР) сроком на три года. Также есть планы вне экспериментального режима, то есть в обычной практике, разрешить всем квалифицированным инвесторам вкладывать средства в инструменты, привязанные к стоимости криптовалюты, но которые не предусматривают её поставки, позже добавил регулятор.

https://1prime.ru/20250312/kriptovalyuta-855709458.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

финансы, рынки, банки