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"СПБ биржа" может начать торги инструментами, привязанными к криптовалютам - 12.03.2025, ПРАЙМ
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"СПБ биржа" может начать торги инструментами, привязанными к криптовалютам
"СПБ биржа" может начать торги инструментами, привязанными к криптовалютам - 12.03.2025, ПРАЙМ
"СПБ биржа" может начать торги инструментами, привязанными к криптовалютам
"СПБ биржа" планирует начать торги финансовыми инструментами, привязанными к стоимости криптовалют, сообщили РИА Новости в пресс-службе биржи. | 12.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-12T16:47+0300
2025-03-12T16:47+0300
экономика
финансы
рынки
банки
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МОСКВА, 12 мар - ПРАЙМ. "СПБ биржа" планирует начать торги финансовыми инструментами, привязанными к стоимости криптовалют, сообщили РИА Новости в пресс-службе биржи. "СПБ биржа" поддерживает инициативы, направленные на расширение инвестиционных возможностей инвесторов и диверсификацию их стратегий. Мы планируем начать торги продуктами, привязанными к стоимости криптовалют", - сообщили в пресс-службе торговой площадки. Ранее в среду Банк России сообщил, что направил для обсуждения в правительство предложение разрешить ограниченному кругу инвесторов в РФ торговать криптовалютой. Для этого планируется установить специальный экспериментальный правовой режим (ЭПР) сроком на три года. Также есть планы вне экспериментального режима, то есть в обычной практике, разрешить всем квалифицированным инвесторам вкладывать средства в инструменты, привязанные к стоимости криптовалюты, но которые не предусматривают её поставки, позже добавил регулятор.
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финансы, рынки, банки
Экономика, Финансы, Рынки, Банки
16:47 12.03.2025
 
"СПБ биржа" может начать торги инструментами, привязанными к криптовалютам

"СПБ биржа" может начать торги инструментами, привязанными к стоимости криптовалют

© Фото : Пресс-служба СПбМТСБСанкт-Петербургская Международная Товарно-сырьевая Биржа
Санкт-Петербургская Международная Товарно-сырьевая Биржа - ПРАЙМ, 1920, 12.03.2025
© Фото : Пресс-служба СПбМТСБ
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МОСКВА, 12 мар - ПРАЙМ. "СПБ биржа" планирует начать торги финансовыми инструментами, привязанными к стоимости криптовалют, сообщили РИА Новости в пресс-службе биржи.
"СПБ биржа" поддерживает инициативы, направленные на расширение инвестиционных возможностей инвесторов и диверсификацию их стратегий. Мы планируем начать торги продуктами, привязанными к стоимости криптовалют", - сообщили в пресс-службе торговой площадки.
Ранее в среду Банк России сообщил, что направил для обсуждения в правительство предложение разрешить ограниченному кругу инвесторов в РФ торговать криптовалютой. Для этого планируется установить специальный экспериментальный правовой режим (ЭПР) сроком на три года.
Также есть планы вне экспериментального режима, то есть в обычной практике, разрешить всем квалифицированным инвесторам вкладывать средства в инструменты, привязанные к стоимости криптовалюты, но которые не предусматривают её поставки, позже добавил регулятор.
Криптовалюта, сток - ПРАЙМ, 1920, 12.03.2025
ЦБ предложил разрешить некоторым инвесторам сделки с криптовалютами
15:38
 
ЭкономикаФинансыРынкиБанки
 
 
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