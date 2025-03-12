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Товарооборот России и Индии за год вырос на 9%

Товарооборот России и Индии за год вырос на 9% - 12.03.2025, ПРАЙМ

Товарооборот России и Индии за год вырос на 9%

Товарооборот России и Индии по итогам прошлого года превысил рекордные 70 миллиардов долларов, увеличившись за год на 9%, следует из расчетов РИА Новости по... | 12.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-12T04:17+0300

2025-03-12T04:17+0300

2025-03-12T04:17+0300

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МОСКВА, 12 мар - ПРАЙМ. Товарооборот России и Индии по итогам прошлого года превысил рекордные 70 миллиардов долларов, увеличившись за год на 9%, следует из расчетов РИА Новости по данным индийского министерства торговли и промышленности. Российские компании в прошлом году поставили на индийский рынок товаров на 65,7 миллиарда долларов, что больше показателя годом ранее на 8,4%. В то же время индийский экспорт в Россию вырос на 21%, составив 4,9 миллиарда долларов. Как результат, товарооборот увеличился на 9,2% и составил 70,6 миллиарда долларов, став максимальным в современной истории двух стран, а Россия осталась четвертым основным торговым партнером Индии. Второй год подряд главным торговым партнером Индии стали США - объем их взаимной торговли за год вырос на 4,3% и составил 125,2 миллиарда долларов. Китай стал вторым, в этом году существенно сократив отставание от Штатов, - его торговля с Индией увеличилась на 7,5%, до 124,5 миллиарда долларов. Тройку лидеров замыкают ОАЭ, с которыми товарооборот Индии подскочил сразу на 26% - до 98,8 миллиарда долларов. В пятерку также вошла Саудовская Аравия, при этом став единственным крупным торговым партнером, который в прошлом году сократил торговлю с Индией - на 3,2%, до 43,1 миллиарда долларов.

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