https://1prime.ru/20250312/tramp-855688257.html

СМИ: роль советника Трампа по Украине Келлога под большим вопросом

СМИ: роль советника Трампа по Украине Келлога под большим вопросом - 12.03.2025, ПРАЙМ

СМИ: роль советника Трампа по Украине Келлога под большим вопросом

Роль советника президента США Дональда Трампа по Украине Кита Келлога в решении украинского конфликта под большим вопросом, утверждает издание Politico со... | 12.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-12T02:29+0300

2025-03-12T02:29+0300

2025-03-12T02:29+0300

мировая экономика

экономика

общество

сша

москва

украина

кит келлог

дональд трамп

марк рубио

politico

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/855688257.jpg?1741735750

МОСКВА, 12 мар - ПРАЙМ. Роль советника президента США Дональда Трампа по Украине Кита Келлога в решении украинского конфликта под большим вопросом, утверждает издание Politico со ссылкой на неназванного чиновника, при этом официальные лица опровергают это заявление. "Роль Келлога - под большим вопросом... Уже слишком много ключевых лиц, плюс (спецпосланник президента США по Ближнему Востоку Стив - ред.) Уиткофф, которые пытаются сыграть в героев, окончив войну. Келлог плетется позади, внося путаницу в вопрос о том, кто чем занимается", - заявил изданию неназванный чиновник из Белого дома. При этом официальные представители опровергли слова анонимного источника Politico. "Генерал Келлог остается ценной частью команды, особенно это касается переговоров с нашими европейскими союзниками" , - заявил представитель Белого дома по национальной безопасности Джеймс Хьюитт. Представитель Белого дома Анна Келли добавила, что "единственной заботой" Келлога на данный момент является выполнение указаний президента США. Во вторник в Саудовской Аравии прошли переговоры делегаций Украины и США, американскую сторону на ней представляли советник Белого дома по национальной безопасности Майк Уолтц и госсекретарь Марко Рубио. Портал Axios со ссылкой на осведомленные источники сообщал, что спецпосланник по Ближнему Востоку Стив Уиткофф, по предварительной информации, планирует отправиться в Москву 13 марта и встретиться с президентом России Владимиром Путиным.

сша

москва

украина

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

мировая экономика, общество , сша, москва, украина, кит келлог, дональд трамп, марк рубио, politico