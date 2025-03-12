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СМИ: роль советника Трампа по Украине Келлога под большим вопросом
СМИ: роль советника Трампа по Украине Келлога под большим вопросом - 12.03.2025, ПРАЙМ
СМИ: роль советника Трампа по Украине Келлога под большим вопросом
Роль советника президента США Дональда Трампа по Украине Кита Келлога в решении украинского конфликта под большим вопросом, утверждает издание Politico со... | 12.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-12T02:29+0300
2025-03-12T02:29+0300
2025-03-12T02:29+0300
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МОСКВА, 12 мар - ПРАЙМ. Роль советника президента США Дональда Трампа по Украине Кита Келлога в решении украинского конфликта под большим вопросом, утверждает издание Politico со ссылкой на неназванного чиновника, при этом официальные лица опровергают это заявление.
"Роль Келлога - под большим вопросом... Уже слишком много ключевых лиц, плюс (спецпосланник президента США по Ближнему Востоку Стив - ред.) Уиткофф, которые пытаются сыграть в героев, окончив войну. Келлог плетется позади, внося путаницу в вопрос о том, кто чем занимается", - заявил изданию неназванный чиновник из Белого дома.
При этом официальные представители опровергли слова анонимного источника Politico.
"Генерал Келлог остается ценной частью команды, особенно это касается переговоров с нашими европейскими союзниками" , - заявил представитель Белого дома по национальной безопасности Джеймс Хьюитт.
Представитель Белого дома Анна Келли добавила, что "единственной заботой" Келлога на данный момент является выполнение указаний президента США.
Во вторник в Саудовской Аравии прошли переговоры делегаций Украины и США, американскую сторону на ней представляли советник Белого дома по национальной безопасности Майк Уолтц и госсекретарь Марко Рубио.
Портал Axios со ссылкой на осведомленные источники сообщал, что спецпосланник по Ближнему Востоку Стив Уиткофф, по предварительной информации, планирует отправиться в Москву 13 марта и встретиться с президентом России Владимиром Путиным.
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мировая экономика, общество , сша, москва, украина, кит келлог, дональд трамп, марк рубио, politico
Мировая экономика, Экономика, Общество , США, МОСКВА, УКРАИНА, Кит Келлог, Дональд Трамп, Марк Рубио, Politico
СМИ: роль советника Трампа по Украине Келлога под большим вопросом
Politico: роль советника Трампа по Украине Келлога под большим вопросом
МОСКВА, 12 мар - ПРАЙМ. Роль советника президента США Дональда Трампа по Украине Кита Келлога в решении украинского конфликта под большим вопросом, утверждает издание Politico со ссылкой на неназванного чиновника, при этом официальные лица опровергают это заявление.
"Роль Келлога - под большим вопросом... Уже слишком много ключевых лиц, плюс (спецпосланник президента США по Ближнему Востоку Стив - ред.) Уиткофф, которые пытаются сыграть в героев, окончив войну. Келлог плетется позади, внося путаницу в вопрос о том, кто чем занимается", - заявил изданию неназванный чиновник из Белого дома.
При этом официальные представители опровергли слова анонимного источника Politico.
"Генерал Келлог остается ценной частью команды, особенно это касается переговоров с нашими европейскими союзниками" , - заявил представитель Белого дома по национальной безопасности Джеймс Хьюитт.
Представитель Белого дома Анна Келли добавила, что "единственной заботой" Келлога на данный момент является выполнение указаний президента США.
Во вторник в Саудовской Аравии прошли переговоры делегаций Украины и США, американскую сторону на ней представляли советник Белого дома по национальной безопасности Майк Уолтц и госсекретарь Марко Рубио.
Портал Axios со ссылкой на осведомленные источники сообщал, что спецпосланник по Ближнему Востоку Стив Уиткофф, по предварительной информации, планирует отправиться в Москву 13 марта и встретиться с президентом России Владимиром Путиным.