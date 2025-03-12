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СМИ: Трамп не оказывал давления на Украину по вопросу демилитаризации

СМИ: Трамп не оказывал давления на Украину по вопросу демилитаризации - 12.03.2025, ПРАЙМ

СМИ: Трамп не оказывал давления на Украину по вопросу демилитаризации

Президент США Дональд Трамп не оказывал на Украину давление по вопросу демилитаризации для урегулирования конфликта, передаёт агентство Рейтер со ссылкой на... | 12.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-12T03:11+0300

2025-03-12T03:11+0300

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МОСКВА, 12 мар - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп не оказывал на Украину давление по вопросу демилитаризации для урегулирования конфликта, передаёт агентство Рейтер со ссылкой на неназванного высокопоставленного европейского чиновника. "Демилитаризация - это одно из немногих требований России, по которому Трамп не оказывал давление на Украину", - говорится в сообщении. При этом, отметило агентство, Трамп не поддерживает вступление Украины в НАТО. В июне 2024 года президент РФ Владимир Путин выступил с инициативами по урегулированию конфликта на Украине: Москва незамедлительно прекратит огонь и заявит о готовности к переговорам после вывода украинских войск с территории новых регионов России. Кроме того, добавил российский лидер, Киев должен заявить об отказе от намерений вступить в НАТО, он должен провести демилитаризацию и денацификацию, а также принять нейтральный, внеблоковый и безъядерный статус. Также Путин упомянул в этом контексте и отмену санкций против РФ. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.

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