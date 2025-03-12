https://1prime.ru/20250312/tramp-855689319.html

Трамп поставил Зеленского на место

Трамп поставил Зеленского на место - 12.03.2025, ПРАЙМ

Трамп поставил Зеленского на место

Президент США Дональд Трамп поставил Владимира Зеленского на место, отметив серьезный настрой американцев на сделку по заключению мира, заявила официальный... | 12.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-12T05:30+0300

2025-03-12T05:30+0300

2025-03-12T05:30+0300

экономика

мировая экономика

общество

сша

вашингтон

киев

владимир зеленский

дональд трамп

fox news

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/855689319.jpg?1741746601

ВАШИНГТОН, 12 мар - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп поставил Владимира Зеленского на место, отметив серьезный настрой американцев на сделку по заключению мира, заявила официальный представитель Белого дома Каролин Левитт. "Было много сомневающихся тут в Вашингтоне, но президент - мастер заключения сделок, верховный переговорщик. Он поставил президента Зеленского на его место, заявил ему, что американцы серьезно настроены на сделку по заключению мира", - сказала Левитт в эфире телеканала Fox News. Накануне прошли переговоры делегаций Украины и США, по итогам которых американская администрация призвала к немедленному установлению режима прекращения огня. Офис Зеленского опубликовал совместное заявление Киева и Вашингтона по итогам переговоров, в котором отмечается, что Киев готов на предложение США о прекращении огня на 30 дней, его могут продлить по согласию сторон. Также в документе говорится, что США немедленно отменяют паузу в обмене разведданными и возобновляют военные поставки Украине. Трамп заявил, что Киев готов на полное прекращение огня, теперь Вашингтон ждет реакции Москвы. Трамп 28 февраля в Белом доме отчитал Зеленского, заявив, что тот проявляет неуважение. После Зеленский направил в Вашингтон письмо с извинениями.

сша

вашингтон

киев

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

мировая экономика, общество , сша, вашингтон, киев, владимир зеленский, дональд трамп, fox news