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Трамп поставил Зеленского на место - 12.03.2025, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
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Трамп поставил Зеленского на место
Трамп поставил Зеленского на место - 12.03.2025, ПРАЙМ
Трамп поставил Зеленского на место
Президент США Дональд Трамп поставил Владимира Зеленского на место, отметив серьезный настрой американцев на сделку по заключению мира, заявила официальный... | 12.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-12T05:30+0300
2025-03-12T05:30+0300
экономика
мировая экономика
общество
сша
вашингтон
киев
владимир зеленский
дональд трамп
fox news
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ВАШИНГТОН, 12 мар - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп поставил Владимира Зеленского на место, отметив серьезный настрой американцев на сделку по заключению мира, заявила официальный представитель Белого дома Каролин Левитт. "Было много сомневающихся тут в Вашингтоне, но президент - мастер заключения сделок, верховный переговорщик. Он поставил президента Зеленского на его место, заявил ему, что американцы серьезно настроены на сделку по заключению мира", - сказала Левитт в эфире телеканала Fox News. Накануне прошли переговоры делегаций Украины и США, по итогам которых американская администрация призвала к немедленному установлению режима прекращения огня. Офис Зеленского опубликовал совместное заявление Киева и Вашингтона по итогам переговоров, в котором отмечается, что Киев готов на предложение США о прекращении огня на 30 дней, его могут продлить по согласию сторон. Также в документе говорится, что США немедленно отменяют паузу в обмене разведданными и возобновляют военные поставки Украине. Трамп заявил, что Киев готов на полное прекращение огня, теперь Вашингтон ждет реакции Москвы. Трамп 28 февраля в Белом доме отчитал Зеленского, заявив, что тот проявляет неуважение. После Зеленский направил в Вашингтон письмо с извинениями.
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мировая экономика, общество , сша, вашингтон, киев, владимир зеленский, дональд трамп, fox news
Экономика, Мировая экономика, Общество , США, ВАШИНГТОН, Киев, Владимир Зеленский, Дональд Трамп, Fox News
05:30 12.03.2025
 
Трамп поставил Зеленского на место

Представитель Белого дома Левитт: Трамп поставил Зеленского на место

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ВАШИНГТОН, 12 мар - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп поставил Владимира Зеленского на место, отметив серьезный настрой американцев на сделку по заключению мира, заявила официальный представитель Белого дома Каролин Левитт.
"Было много сомневающихся тут в Вашингтоне, но президент - мастер заключения сделок, верховный переговорщик. Он поставил президента Зеленского на его место, заявил ему, что американцы серьезно настроены на сделку по заключению мира", - сказала Левитт в эфире телеканала Fox News.
Накануне прошли переговоры делегаций Украины и США, по итогам которых американская администрация призвала к немедленному установлению режима прекращения огня. Офис Зеленского опубликовал совместное заявление Киева и Вашингтона по итогам переговоров, в котором отмечается, что Киев готов на предложение США о прекращении огня на 30 дней, его могут продлить по согласию сторон. Также в документе говорится, что США немедленно отменяют паузу в обмене разведданными и возобновляют военные поставки Украине. Трамп заявил, что Киев готов на полное прекращение огня, теперь Вашингтон ждет реакции Москвы.
Трамп 28 февраля в Белом доме отчитал Зеленского, заявив, что тот проявляет неуважение. После Зеленский направил в Вашингтон письмо с извинениями.
 
ЭкономикаМировая экономикаОбществоСШАВАШИНГТОНКиевВладимир ЗеленскийДональд ТрампFox News
 
 
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