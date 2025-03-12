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Экс-президент Польши призвал Европу порвать отношения с Трампом

Экс-президент Польши призвал Европу порвать отношения с Трампом - 12.03.2025, ПРАЙМ

Экс-президент Польши призвал Европу порвать отношения с Трампом

Экс-президент Польши, нобелевский лауреат Лех Валенса в интервью газете Super Express призвал Европу разорвать отношения с президентом США Дональдом Трампом и... | 12.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-12T13:26+0300

2025-03-12T13:26+0300

2025-03-12T13:26+0300

политика

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польша

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ВАРШАВА, 12 мар – ПРАЙМ. Экс-президент Польши, нобелевский лауреат Лех Валенса в интервью газете Super Express призвал Европу разорвать отношения с президентом США Дональдом Трампом и сосредоточиться на построении отношений и связей в Европе. Газета попросила Валенсу прокомментировать дипломатические отношения между Польшей и США. "Давайте сосредоточимся на построении отношений и связей в Европе, давайте сосредоточимся на Европе, давайте разорвем отношения с Трампом и давайте создадим европейскую безопасность и прочные альянсы здесь, в Европе", - ответил бывший президент. "Давайте делать свое дело, не будем иметь дело с (американским предпринимателем Илоном - ред.) Маском и беспокоиться о нем. Мне он безразличен. Я бы его проигнорировал, его следует избегать. Он человек, который ничего не значит", - заявил Валенса. Седьмого марта газета Wall Street Journal написала, что пропасть между США и Европой из-за украинского конфликта стала больше, чем когда-либо. Ранее западные СМИ сообщали, что американские переговорщики в ходе обсуждений сделки о предоставлении США доступа к украинским минеральным ресурсам якобы подняли вопрос о прекращении доступа к системе спутникового интернета Starlink. Однако позднее американский предприниматель Маск опроверг эту информацию.

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европа, сша, польша, дональд трамп