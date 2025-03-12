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Трамп назвал замедление инфляции в США "хорошими новостями"

Трамп назвал замедление инфляции в США "хорошими новостями" - 12.03.2025, ПРАЙМ

Трамп назвал замедление инфляции в США "хорошими новостями"

Президент США Дональд Трамп назвал "хорошими новостями" данные по замедлению инфляции. | 12.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-12T19:14+0300

2025-03-12T19:14+0300

2025-03-12T19:14+0300

экономика

дональд трамп

сша

мировая экономика

инфляция в сша

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ВАШИНГТОН, 12 мар - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп назвал "хорошими новостями" данные по замедлению инфляции. "Очень хорошие новости", - сказал Трамп в Белом доме, принимая с визитом премьер-министра Ирландии Михола Мартина. Как сообщалось, годовая инфляция в США по итогам февраля замедлилась до 2,8% с 3% месяцем ранее, в то время как аналитики прогнозировали ее на уровне 2,9%. Месячная инфляция также оказалась ниже ожиданий и составила 0,2%.

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дональд трамп, сша, мировая экономика, инфляция в сша