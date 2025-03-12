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Трамп назвал замедление инфляции в США "хорошими новостями"
Трамп назвал замедление инфляции в США "хорошими новостями" - 12.03.2025, ПРАЙМ
Трамп назвал замедление инфляции в США "хорошими новостями"
Президент США Дональд Трамп назвал "хорошими новостями" данные по замедлению инфляции. | 12.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-12T19:14+0300
2025-03-12T19:14+0300
2025-03-12T19:14+0300
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инфляция в сша
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ВАШИНГТОН, 12 мар - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп назвал "хорошими новостями" данные по замедлению инфляции. "Очень хорошие новости", - сказал Трамп в Белом доме, принимая с визитом премьер-министра Ирландии Михола Мартина. Как сообщалось, годовая инфляция в США по итогам февраля замедлилась до 2,8% с 3% месяцем ранее, в то время как аналитики прогнозировали ее на уровне 2,9%. Месячная инфляция также оказалась ниже ожиданий и составила 0,2%.
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дональд трамп, сша, мировая экономика, инфляция в сша
Экономика, Дональд Трамп, США, Мировая экономика, инфляция в США
Трамп назвал замедление инфляции в США "хорошими новостями"
Трамп назвал "хорошими новостями" данные по замедлению инфляции
ВАШИНГТОН, 12 мар - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп назвал "хорошими новостями" данные по замедлению инфляции.
"Очень хорошие новости", - сказал Трамп в Белом доме, принимая с визитом премьер-министра Ирландии Михола Мартина.
Как сообщалось, годовая инфляция в США по итогам февраля замедлилась до 2,8% с 3% месяцем ранее, в то время как аналитики прогнозировали ее на уровне 2,9%. Месячная инфляция также оказалась ниже ожиданий и составила 0,2%.
Доллар ускорил рост к евро после выхода данных о замедлении инфляции в США