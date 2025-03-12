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ФАС разъяснила регионам механизм заключения соглашений о стабилизации цен
ФАС разъяснила регионам механизм заключения соглашений о стабилизации цен - 12.03.2025, ПРАЙМ
ФАС разъяснила регионам механизм заключения соглашений о стабилизации цен
Соглашения о стабилизации цен целесообразно заключать на всех этапах товаропроводящей цепи, соответствующее разъяснение Федеральная антимонопольная служба... | 12.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-12T20:05+0300
2025-03-12T20:05+0300
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МОСКВА, 12 мар - ПРАЙМ. Соглашения о стабилизации цен целесообразно заключать на всех этапах товаропроводящей цепи, соответствующее разъяснение Федеральная антимонопольная служба направила властям регионов РФ, сообщило ведомство. "Соглашения о стабилизации цен целесообразно заключать на всех этапах товаропроводящей цепи. Соответствующее письмо служба направила высшим исполнительным органам власти регионов", - говорится в сообщении. Согласно сообщению, речь идет о временных ценовых соглашениях, предусмотренных постановлением правительства РФ №662. Региональные власти могут в случае необходимости в текущих условиях заключать их с хозяйствующими субъектами. Для достижения лучшего эффекта от реализации таких соглашений ФАС России рекомендует заключать их на всех этапах от производителя до магазина. ФАС уточняет, что региональным органам власти необходимо в течение пяти рабочих дней уведомлять антимонопольное ведомство о подписании соглашения. Служба внимательно следит за соответствием этих документов законодательным требованиям, в том числе условию о добровольном характере соглашений.
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россия, цены, фас рф
Экономика, РОССИЯ, цены, ФАС РФ
ФАС разъяснила регионам механизм заключения соглашений о стабилизации цен
ФАС разъяснила регионам РФ механизм заключения соглашений о стабилизации цен
МОСКВА, 12 мар - ПРАЙМ. Соглашения о стабилизации цен целесообразно заключать на всех этапах товаропроводящей цепи, соответствующее разъяснение Федеральная антимонопольная служба направила властям регионов РФ, сообщило ведомство.
"Соглашения о стабилизации цен целесообразно заключать на всех этапах товаропроводящей цепи. Соответствующее письмо служба направила высшим исполнительным органам власти регионов", - говорится в сообщении.
Согласно сообщению, речь идет о временных ценовых соглашениях, предусмотренных постановлением правительства РФ №662. Региональные власти могут в случае необходимости в текущих условиях заключать их с хозяйствующими субъектами. Для достижения лучшего эффекта от реализации таких соглашений ФАС России рекомендует заключать их на всех этапах от производителя до магазина.
ФАС попросили проверить обоснованность завышения цен на цветы
ФАС уточняет, что региональным органам власти необходимо в течение пяти рабочих дней уведомлять антимонопольное ведомство о подписании соглашения. Служба внимательно следит за соответствием этих документов законодательным требованиям, в том числе условию о добровольном характере соглашений.