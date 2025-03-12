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ФАС разъяснила регионам механизм заключения соглашений о стабилизации цен - 12.03.2025, ПРАЙМ
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ФАС разъяснила регионам механизм заключения соглашений о стабилизации цен
ФАС разъяснила регионам механизм заключения соглашений о стабилизации цен - 12.03.2025, ПРАЙМ
ФАС разъяснила регионам механизм заключения соглашений о стабилизации цен
Соглашения о стабилизации цен целесообразно заключать на всех этапах товаропроводящей цепи, соответствующее разъяснение Федеральная антимонопольная служба... | 12.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-12T20:05+0300
2025-03-12T20:05+0300
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МОСКВА, 12 мар - ПРАЙМ. Соглашения о стабилизации цен целесообразно заключать на всех этапах товаропроводящей цепи, соответствующее разъяснение Федеральная антимонопольная служба направила властям регионов РФ, сообщило ведомство. "Соглашения о стабилизации цен целесообразно заключать на всех этапах товаропроводящей цепи. Соответствующее письмо служба направила высшим исполнительным органам власти регионов", - говорится в сообщении. Согласно сообщению, речь идет о временных ценовых соглашениях, предусмотренных постановлением правительства РФ №662. Региональные власти могут в случае необходимости в текущих условиях заключать их с хозяйствующими субъектами. Для достижения лучшего эффекта от реализации таких соглашений ФАС России рекомендует заключать их на всех этапах от производителя до магазина. ФАС уточняет, что региональным органам власти необходимо в течение пяти рабочих дней уведомлять антимонопольное ведомство о подписании соглашения. Служба внимательно следит за соответствием этих документов законодательным требованиям, в том числе условию о добровольном характере соглашений.
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россия, цены, фас рф
Экономика, РОССИЯ, цены, ФАС РФ
20:05 12.03.2025
 
ФАС разъяснила регионам механизм заключения соглашений о стабилизации цен

ФАС разъяснила регионам РФ механизм заключения соглашений о стабилизации цен

© РИА Новости . Алексей Филиппов | Перейти в медиабанкТабличка на здании Федеральной антимонопольной службы России
Табличка на здании Федеральной антимонопольной службы России - ПРАЙМ, 1920, 12.03.2025
© РИА Новости . Алексей Филиппов
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МОСКВА, 12 мар - ПРАЙМ. Соглашения о стабилизации цен целесообразно заключать на всех этапах товаропроводящей цепи, соответствующее разъяснение Федеральная антимонопольная служба направила властям регионов РФ, сообщило ведомство.
"Соглашения о стабилизации цен целесообразно заключать на всех этапах товаропроводящей цепи. Соответствующее письмо служба направила высшим исполнительным органам власти регионов", - говорится в сообщении.
Согласно сообщению, речь идет о временных ценовых соглашениях, предусмотренных постановлением правительства РФ №662. Региональные власти могут в случае необходимости в текущих условиях заключать их с хозяйствующими субъектами. Для достижения лучшего эффекта от реализации таких соглашений ФАС России рекомендует заключать их на всех этапах от производителя до магазина.
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ФАС уточняет, что региональным органам власти необходимо в течение пяти рабочих дней уведомлять антимонопольное ведомство о подписании соглашения. Служба внимательно следит за соответствием этих документов законодательным требованиям, в том числе условию о добровольном характере соглашений.
 
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