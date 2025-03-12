https://1prime.ru/20250312/tsfa-855717439.html

Рынок первичных размещений ЦФА в 2024 году вырос в России почти в 9 раз

Рынок первичных размещений ЦФА в 2024 году вырос в России почти в 9 раз - 12.03.2025, ПРАЙМ

Рынок первичных размещений ЦФА в 2024 году вырос в России почти в 9 раз

Рынок первичных размещений цифровых финансовых активов (ЦФА) в РФ в 2024 году вырос почти в 9 раз, до 594 миллиардов рублей, следует из "Обзора финансовых... | 12.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-12T18:39+0300

2025-03-12T18:39+0300

2025-03-12T18:39+0300

экономика

банк россии

цфа

цифровая экономика

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МОСКВА, 12 мар - ПРАЙМ. Рынок первичных размещений цифровых финансовых активов (ЦФА) в РФ в 2024 году вырос почти в 9 раз, до 594 миллиардов рублей, следует из "Обзора финансовых инструментов за 2024 год", подготовленного ЦБ РФ. "В 2024 году объемы рынка ЦФА существенно выросли благодаря активному выходу на рынок как крупных эмитентов, так и небольших компаний. В течение года объем первичных размещений ЦФА вырос почти в 9 раз и составил 594 миллиарда рублей", - говорится в обзоре. "Как и на рынке корпоративных облигаций, наибольшую активность эмитенты ЦФА проявили в IV квартале, разместив 370 выпусков общим объемом более 200 миллиардов рублей. Всего в 2024 году ЦФА выпустили 189 компаний, однако почти две трети из них разместили всего по одному небольшому выпуску", - также говорится в обзоре.

https://1prime.ru/20250303/biznes-855404223.html

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

банк россии, цфа, цифровая экономика