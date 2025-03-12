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"Сбер" намерен в конце марта запустить оплату покупок в Турции по QR-коду - 12.03.2025, ПРАЙМ
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https://1prime.ru/20250312/turtsiya-855709759.html
"Сбер" намерен в конце марта запустить оплату покупок в Турции по QR-коду
"Сбер" намерен в конце марта запустить оплату покупок в Турции по QR-коду - 12.03.2025, ПРАЙМ
"Сбер" намерен в конце марта запустить оплату покупок в Турции по QR-коду
"Сбер" тестирует оплату покупок в Турции по QR-коду через свое приложение, планирует запустить сервис в конце марта, сообщил банк. | 12.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-12T15:45+0300
2025-03-12T15:45+0300
экономика
банки
турция
сбербанк
qr-код
туризм в турции
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МОСКВА, 12 мар - ПРАЙМ. "Сбер" тестирует оплату покупок в Турции по QR-коду через свое приложение, планирует запустить сервис в конце марта, сообщил банк. "Сбер проводит тестирование оплаты покупок в Турции через своё мобильное приложение с использованием QR-кодов. Уже начато внедрение данной функции в "СберБанк Онлайн". Полноценный запуск услуги для всех клиентов запланирован на конец марта", - говорится в сообщении. В "Сбере" рассчитывают, что оплата QR-кодом будет приниматься во всех торговых точках Турции, где поддерживается этот способ платежа, включая популярные у туристов торговые центры, кафе и рестораны. "Чтобы совершить оплату, достаточно открыть мобильное приложение "СберБанк Онлайн", сканировать QR-код на кассе и подтвердить платеж", - подчеркнули в пресс-службе банка. Там напомнили, что ранее Сбербанк успешно внедрил оплату по QR-коду в Белоруссии и Таджикистане. "В планах банка на 2025 год - расширение географии использования этой технологии в других странах, поддерживающих такие методы оплаты", - заключили в сообщении.
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банки, турция, сбербанк, qr-код, туризм в турции
Экономика, Банки, ТУРЦИЯ, Сбербанк, QR-код, туризм в Турции
15:45 12.03.2025
 
"Сбер" намерен в конце марта запустить оплату покупок в Турции по QR-коду

"Сбер" тестирует оплату покупок в Турции по QR-коду, намерен запутить в конце марта

© РИА Новости | Перейти в медиабанкТурецкие лиры
Турецкие лиры - ПРАЙМ, 1920, 12.03.2025
© РИА Новости
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МОСКВА, 12 мар - ПРАЙМ. "Сбер" тестирует оплату покупок в Турции по QR-коду через свое приложение, планирует запустить сервис в конце марта, сообщил банк.
"Сбер проводит тестирование оплаты покупок в Турции через своё мобильное приложение с использованием QR-кодов. Уже начато внедрение данной функции в "СберБанк Онлайн". Полноценный запуск услуги для всех клиентов запланирован на конец марта", - говорится в сообщении.
В "Сбере" рассчитывают, что оплата QR-кодом будет приниматься во всех торговых точках Турции, где поддерживается этот способ платежа, включая популярные у туристов торговые центры, кафе и рестораны.
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"Чтобы совершить оплату, достаточно открыть мобильное приложение "СберБанк Онлайн", сканировать QR-код на кассе и подтвердить платеж", - подчеркнули в пресс-службе банка.
Там напомнили, что ранее Сбербанк успешно внедрил оплату по QR-коду в Белоруссии и Таджикистане. "В планах банка на 2025 год - расширение географии использования этой технологии в других странах, поддерживающих такие методы оплаты", - заключили в сообщении.
 
ЭкономикаБанкиТУРЦИЯСбербанкQR-кодтуризм в Турции
 
 
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