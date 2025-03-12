https://1prime.ru/20250312/turtsiya-855709759.html
"Сбер" намерен в конце марта запустить оплату покупок в Турции по QR-коду
"Сбер" намерен в конце марта запустить оплату покупок в Турции по QR-коду - 12.03.2025, ПРАЙМ
"Сбер" намерен в конце марта запустить оплату покупок в Турции по QR-коду
"Сбер" тестирует оплату покупок в Турции по QR-коду через свое приложение, планирует запустить сервис в конце марта, сообщил банк. | 12.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-12T15:45+0300
2025-03-12T15:45+0300
2025-03-12T15:45+0300
экономика
банки
турция
сбербанк
qr-код
туризм в турции
https://cdnn.1prime.ru/img/84138/52/841385229_128:0:1152:576_1920x0_80_0_0_b3598463864a93b914348af13b477701.jpg
МОСКВА, 12 мар - ПРАЙМ. "Сбер" тестирует оплату покупок в Турции по QR-коду через свое приложение, планирует запустить сервис в конце марта, сообщил банк. "Сбер проводит тестирование оплаты покупок в Турции через своё мобильное приложение с использованием QR-кодов. Уже начато внедрение данной функции в "СберБанк Онлайн". Полноценный запуск услуги для всех клиентов запланирован на конец марта", - говорится в сообщении. В "Сбере" рассчитывают, что оплата QR-кодом будет приниматься во всех торговых точках Турции, где поддерживается этот способ платежа, включая популярные у туристов торговые центры, кафе и рестораны. "Чтобы совершить оплату, достаточно открыть мобильное приложение "СберБанк Онлайн", сканировать QR-код на кассе и подтвердить платеж", - подчеркнули в пресс-службе банка. Там напомнили, что ранее Сбербанк успешно внедрил оплату по QR-коду в Белоруссии и Таджикистане. "В планах банка на 2025 год - расширение географии использования этой технологии в других странах, поддерживающих такие методы оплаты", - заключили в сообщении.
https://1prime.ru/20240703/platezhi-849713587.html
турция
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/84138/52/841385229_256:0:1024:576_1920x0_80_0_0_3da6b17c9ed6ac8f067bd6fc320d99cf.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
банки, турция, сбербанк, qr-код, туризм в турции
Экономика, Банки, ТУРЦИЯ, Сбербанк, QR-код, туризм в Турции
"Сбер" намерен в конце марта запустить оплату покупок в Турции по QR-коду
"Сбер" тестирует оплату покупок в Турции по QR-коду, намерен запутить в конце марта
МОСКВА, 12 мар - ПРАЙМ. "Сбер" тестирует оплату покупок в Турции по QR-коду через свое приложение, планирует запустить сервис в конце марта, сообщил банк.
"Сбер проводит тестирование оплаты покупок в Турции через своё мобильное приложение с использованием QR-кодов. Уже начато внедрение данной функции в "СберБанк Онлайн". Полноценный запуск услуги для всех клиентов запланирован на конец марта", - говорится в сообщении.
В "Сбере" рассчитывают, что оплата QR-кодом будет приниматься во всех торговых точках Турции, где поддерживается этот способ платежа, включая популярные у туристов торговые центры, кафе и рестораны.
Главы России и Турции обсудили платежи между странами, сообщил Новак
"Чтобы совершить оплату, достаточно открыть мобильное приложение "СберБанк Онлайн", сканировать QR-код на кассе и подтвердить платеж", - подчеркнули в пресс-службе банка.
Там напомнили, что ранее Сбербанк успешно внедрил оплату по QR-коду в Белоруссии и Таджикистане. "В планах банка на 2025 год - расширение географии использования этой технологии в других странах, поддерживающих такие методы оплаты", - заключили в сообщении.