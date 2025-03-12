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В РАПУ прогнозируют рост экспорта российских удобрений почти на 5%

В РАПУ прогнозируют рост экспорта российских удобрений почти на 5% - 12.03.2025, ПРАЙМ

В РАПУ прогнозируют рост экспорта российских удобрений почти на 5%

Экспорт минеральных удобрений из России в 2025 году может почти на 5% превысить прошлогодний рекордный показатель и достичь 44 миллионов тонн, рекордным... | 12.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-12T14:03+0300

2025-03-12T14:03+0300

2025-03-12T14:03+0300

экономика

россия

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латинская америка

удобрения

рапу

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МОСКВА, 12 мар - ПРАЙМ. Экспорт минеральных удобрений из России в 2025 году может почти на 5% превысить прошлогодний рекордный показатель и достичь 44 миллионов тонн, рекордным ожидается и общий объем производства в стране - 65 миллионов тонн, заявил глава Российской ассоциации производителей удобрений (РАПУ) Андрей Гурьев. "Хотя в марте прогнозы о результатах года очень предварительны, с уверенностью могу сказать, что растущий спрос со стороны отечественных аграриев будет удовлетворен полностью. Что касается экспорта, учитывая конъюнктуру на мировом рынке, он может достичь по итогам года 44 миллионов тонн, на 2 миллиона перекрыв прошлогодний максимум", - рассказал он в интервью "Российской газете". Он отметил, что по итогам 2024 года Россия поставила исторический рекорд по поставкам удобрений на экспорт - 42 миллиона тонн, "в первую очередь за счет роста поставок в дружественные страны". "В лидерах роста – азиатские страны во главе с Китаем (рост 36%), Латинская Америка (рост 25%) и Африка (рост 5%)", - пояснил Гурьев. "Исходя из этого, предприятия отрасли планируют свои производственные программы. Результатом их реализации может стать выпуск в 2025 году рекордных 65 миллионов тонн минеральных удобрений", - добавил он. Гурьев напомнил, что российская индустрия минеральных удобрений до 2030 года нацелена увеличить выпуск агрохимической продукции на треть - до 80 миллионов тонн "и как минимум на 20% нарастить поставки на внутренний рынок – до 22 миллионов тонн". "Экспорт должен вырасти в 1,5 раза - до 58 миллионов тонн", - заключил глава РАПУ.

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россия, китай, латинская америка, удобрения, рапу, экспорт