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Украина продолжит мобилизацию даже в случае перемирия, заявили в Раде

Украина продолжит мобилизацию даже в случае перемирия, заявили в Раде - 12.03.2025, ПРАЙМ

Украина продолжит мобилизацию даже в случае перемирия, заявили в Раде

Украина не намерена отменять военное положение и прекращать всеобщую мобилизацию даже в случае 30-дневного перемирия, заявил секретарь комитета Верховной рады... | 12.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-12T17:34+0300

2025-03-12T17:34+0300

2025-03-12T17:34+0300

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МОСКВА, 12 мар - ПРАЙМ. Украина не намерена отменять военное положение и прекращать всеобщую мобилизацию даже в случае 30-дневного перемирия, заявил секретарь комитета Верховной рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Роман Костенко.Переговоры делегаций США и Украины состоялись во вторник в Саудовской Аравии. По их итогам офис Владимира Зеленского опубликовал совместное заявление Киева и Вашингтона, в котором говорится, что Украина готова принять предложение США о прекращении огня на 30 дней с возможностью продления по обоюдному согласию сторон. В документе также указано, что США снимают ограничения на обмен разведывательной информацией и возобновляют военные поставки Киеву.Костенко подчеркнул, что возможное перемирие не означает завершения боевых действий. Он отметил, что речь идет не о мире, а лишь о временном прекращении огня, поэтому отмена военного положения и мобилизации не рассматривается.Ранее президент России Владимир Путин в ходе совещания с постоянными членами Совета безопасности РФ заявлял, что урегулирование конфликта должно основываться на достижении долгосрочного мира, а не кратковременного перемирия. По его мнению, пауза в боевых действиях позволит Киеву перегруппировать силы и укрепить личный состав. В Москве также неоднократно отмечали, что Украина систематически нарушала ранее достигнутые договоренности.

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украина, киев, владимир зеленский, владимир путин, сша, рада