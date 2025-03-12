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Названы самые подорожавшие украшения из золота в России

Названы самые подорожавшие украшения из золота в России - 12.03.2025, ПРАЙМ

Названы самые подорожавшие украшения из золота в России

Золотые подвески стали самыми подорожавшими украшениями из этого металла в РФ в 2025 году - за январь-февраль средний чек вырос на 12%, говорится в исследовании | 12.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-12T05:17+0300

2025-03-12T05:17+0300

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финансы

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МОСКВА, 12 мар - ПРАЙМ. Золотые подвески стали самыми подорожавшими украшениями из этого металла в РФ в 2025 году - за январь-февраль средний чек вырос на 12%, говорится в исследовании компании "Атол" для РИА Новости. "В январе-феврале 2025 года средняя цена покупки золотой подвески составила 6 596 рублей, что на 12% выше по сравнению с предыдущим годом. Золотое кольцо стало одним из самых востребованных выборов, его средняя цена достигла 13 140 рублей, что на 9% больше по сравнению с прошлым годом", - говорится в исследовании. В то же время стоимость золотых пирсингов и сережек за два первых месяца текущего года увеличилась по сравнению с прошлым годом в среднем на 6% и составила 2 571 рубль и 2 927 рублей соответственно. Наконец, средние цены на золотые цепочки и браслеты остаются на прошлогоднем уровне - 5 404 рубля и 9 971 рубль соответственно.

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