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Названы самые подорожавшие украшения из золота в России - 12.03.2025, ПРАЙМ
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Названы самые подорожавшие украшения из золота в России
Названы самые подорожавшие украшения из золота в России - 12.03.2025, ПРАЙМ
Названы самые подорожавшие украшения из золота в России
Золотые подвески стали самыми подорожавшими украшениями из этого металла в РФ в 2025 году - за январь-февраль средний чек вырос на 12%, говорится в исследовании | 12.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-12T05:17+0300
2025-03-12T05:17+0300
бизнес
финансы
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МОСКВА, 12 мар - ПРАЙМ. Золотые подвески стали самыми подорожавшими украшениями из этого металла в РФ в 2025 году - за январь-февраль средний чек вырос на 12%, говорится в исследовании компании "Атол" для РИА Новости. "В январе-феврале 2025 года средняя цена покупки золотой подвески составила 6 596 рублей, что на 12% выше по сравнению с предыдущим годом. Золотое кольцо стало одним из самых востребованных выборов, его средняя цена достигла 13 140 рублей, что на 9% больше по сравнению с прошлым годом", - говорится в исследовании. В то же время стоимость золотых пирсингов и сережек за два первых месяца текущего года увеличилась по сравнению с прошлым годом в среднем на 6% и составила 2 571 рубль и 2 927 рублей соответственно. Наконец, средние цены на золотые цепочки и браслеты остаются на прошлогоднем уровне - 5 404 рубля и 9 971 рубль соответственно.
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192
40
192
40
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5
4.7
96
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192
40
192
40
бизнес, финансы
Бизнес, Финансы
05:17 12.03.2025
 
Названы самые подорожавшие украшения из золота в России

"Атол": золотые подвески стали самыми подорожавшими украшениями в России в 2025 году

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МОСКВА, 12 мар - ПРАЙМ. Золотые подвески стали самыми подорожавшими украшениями из этого металла в РФ в 2025 году - за январь-февраль средний чек вырос на 12%, говорится в исследовании компании "Атол" для РИА Новости.
"В январе-феврале 2025 года средняя цена покупки золотой подвески составила 6 596 рублей, что на 12% выше по сравнению с предыдущим годом. Золотое кольцо стало одним из самых востребованных выборов, его средняя цена достигла 13 140 рублей, что на 9% больше по сравнению с прошлым годом", - говорится в исследовании.
В то же время стоимость золотых пирсингов и сережек за два первых месяца текущего года увеличилась по сравнению с прошлым годом в среднем на 6% и составила 2 571 рубль и 2 927 рублей соответственно.
Наконец, средние цены на золотые цепочки и браслеты остаются на прошлогоднем уровне - 5 404 рубля и 9 971 рубль соответственно.
 
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