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Politico узнала детали переговоров США и Украины в Саудовской Аравии

Politico узнала детали переговоров США и Украины в Саудовской Аравии - 12.03.2025, ПРАЙМ

Politico узнала детали переговоров США и Украины в Саудовской Аравии

Представители США и Украины в ходе встречи в Саудовской Аравии не обсуждали территориальные уступки, пишет в среду газета Politico. | 12.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-12T14:02+0300

2025-03-12T14:02+0300

2025-03-12T14:02+0300

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МОСКВА, 12 мар - ПРАЙМ. Представители США и Украины в ходе встречи в Саудовской Аравии не обсуждали территориальные уступки, пишет в среду газета Politico. Ранее глава офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак, отвечая на вопрос о том, обсуждались ли на встрече в Саудовской Аравии территориальные уступки, заявил, что ее формат не располагал к обсуждению "очень конкретных деталей". "Стороны не обсудили территориальные уступки", - говорится в сообщении издания, которое ссылается на украинского чиновника. Во вторник в Саудовской Аравии прошла встреча делегаций США и Украины. Офис Зеленского опубликовал совместное заявление Киева и Вашингтона по итогам переговоров, в котором отмечается, что Киев готов на предложение США о прекращении огня на 30 дней, его могут продлить по согласию сторон. Также в документе говорится, что США немедленно отменяют паузу в обмене разведданными и возобновляют военные поставки Украине.

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