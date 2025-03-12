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США и Украина обсуждали территориальные уступки, сообщил госсекретарь США
США и Украина обсуждали территориальные уступки, сообщил госсекретарь США - 12.03.2025, ПРАЙМ
США и Украина обсуждали территориальные уступки, сообщил госсекретарь США
Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что Вашингтон на переговорах с украинской стороной обсуждал территориальные уступки. | 12.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-12T15:22+0300
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МОСКВА, 12 мар - ПРАЙМ. Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что Вашингтон на переговорах с украинской стороной обсуждал территориальные уступки. "У нас были (такие - ред.) разговоры", - ответил Рубио на пресс-конференции на вопрос, обсуждались ли в ходе переговоров территориальные уступки. Он добавил, что основная часть переговоров с делегацией с Украины была посвящена тому, как будет выглядеть переговорный процесс, а не определенным условиям. Госсекретарь США не стал подтверждать возможный визит спецпосланника президента США Стива Уиткоффа в РФ, но заявил, что Вашингтон свяжется с Москвой. Накануне прошли переговоры делегаций Украины и США, по итогам которых американская администрация призвала к немедленному установлению режима прекращения огня. Офис Владимира Зеленского опубликовал совместное заявление Киева и Вашингтона по итогам переговоров, в котором отмечается, что Украина готова на предложение США о прекращении огня на 30 дней, его могут продлить по согласию сторон. Также в документе говорится, что США немедленно отменяют паузу в обмене разведданными и возобновляют военные поставки Украине. Президент США Дональд Трамп заявил, что Киев готов на полное прекращение огня, теперь Вашингтон ждет реакции Москвы.
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Политика, США, УКРАИНА, Марк Рубио, Стив Уиткофф, Владимир Зеленский, ВАШИНГТОН, РОССИЯ
США и Украина обсуждали территориальные уступки, сообщил госсекретарь США
Рубио: Вашингтон и Киев на прошедших переговорах обсуждали территориальные уступки
МОСКВА, 12 мар - ПРАЙМ. Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что Вашингтон на переговорах с украинской стороной обсуждал территориальные уступки.
"У нас были (такие - ред.) разговоры", - ответил Рубио на пресс-конференции на вопрос, обсуждались ли в ходе переговоров территориальные уступки.
Он добавил, что основная часть переговоров с делегацией с Украины была посвящена тому, как будет выглядеть переговорный процесс, а не определенным условиям.
Госсекретарь США не стал подтверждать возможный визит спецпосланника президента США Стива Уиткоффа в РФ, но заявил, что Вашингтон свяжется с Москвой.
Накануне прошли переговоры делегаций Украины и США, по итогам которых американская администрация призвала к немедленному установлению режима прекращения огня. Офис Владимира Зеленского опубликовал совместное заявление Киева и Вашингтона по итогам переговоров, в котором отмечается, что Украина готова на предложение США о прекращении огня на 30 дней, его могут продлить по согласию сторон. Также в документе говорится, что США немедленно отменяют паузу в обмене разведданными и возобновляют военные поставки Украине. Президент США Дональд Трамп заявил, что Киев готов на полное прекращение огня, теперь Вашингтон ждет реакции Москвы.
Politico узнала детали переговоров США и Украины в Саудовской Аравии