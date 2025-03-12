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Производство вина в Новороссийске увеличилось на 21% - 12.03.2025, ПРАЙМ
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Производство вина в Новороссийске увеличилось на 21%
Производство вина в Новороссийске увеличилось на 21% - 12.03.2025, ПРАЙМ
Производство вина в Новороссийске увеличилось на 21%
Винодельни Новороссийска выпустили 53 миллиона бутылок винодельческой продукции в 2024 году, что на 21% выше показателя 2023 года, сообщил в ходе ежегодного... | 12.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-12T14:40+0300
2025-03-12T14:40+0300
россия
новороссийск
краснодарский край
вино
российское вино
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НОВОРОССИЙСК, 12 мар - ПРАЙМ. Винодельни Новороссийска выпустили 53 миллиона бутылок винодельческой продукции в 2024 году, что на 21% выше показателя 2023 года, сообщил в ходе ежегодного отчета глава города Андрей Кравченко. "Произведено 53 миллиона бутылок винодельческой продукции. Экспортировано более 1 миллиона бутылок вина. Налажен экспорт в страны ближнего зарубежья", — сказал Кравченко, уточнив, что темп роста производства к 2023 году составил 121%. Согласно данным, приведённым в презентации, общая площадь новых молодых виноградников в Новороссийске увеличилась на 480 гектар и сейчас составляет свыше 2,5 тысячи гектар - рост за год составил почти 20%. Ранее губернатор Вениамин Кондратьев отмечал, что Краснодарский край производит почти половину российских вин.
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новороссийск
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россия, новороссийск, краснодарский край, вино, российское вино
РОССИЯ, НОВОРОССИЙСК, Краснодарский край, вино, российское вино
14:40 12.03.2025
 
Производство вина в Новороссийске увеличилось на 21%

Глава Новороссийска: в 2024 году город выпустил 53 миллиона бутылок вина

© РИА Новости . Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкБокалы с вином
Бокалы с вином - ПРАЙМ, 1920, 12.03.2025
© РИА Новости . Константин Михальчевский
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НОВОРОССИЙСК, 12 мар - ПРАЙМ. Винодельни Новороссийска выпустили 53 миллиона бутылок винодельческой продукции в 2024 году, что на 21% выше показателя 2023 года, сообщил в ходе ежегодного отчета глава города Андрей Кравченко.
"Произведено 53 миллиона бутылок винодельческой продукции. Экспортировано более 1 миллиона бутылок вина. Налажен экспорт в страны ближнего зарубежья", — сказал Кравченко, уточнив, что темп роста производства к 2023 году составил 121%.
Согласно данным, приведённым в презентации, общая площадь новых молодых виноградников в Новороссийске увеличилась на 480 гектар и сейчас составляет свыше 2,5 тысячи гектар - рост за год составил почти 20%.
Ранее губернатор Вениамин Кондратьев отмечал, что Краснодарский край производит почти половину российских вин.
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