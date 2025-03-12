https://1prime.ru/20250312/vino-855707324.html
Производство вина в Новороссийске увеличилось на 21%
Производство вина в Новороссийске увеличилось на 21% - 12.03.2025, ПРАЙМ
Производство вина в Новороссийске увеличилось на 21%
Винодельни Новороссийска выпустили 53 миллиона бутылок винодельческой продукции в 2024 году, что на 21% выше показателя 2023 года, сообщил в ходе ежегодного... | 12.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-12T14:40+0300
2025-03-12T14:40+0300
2025-03-12T14:40+0300
россия
новороссийск
краснодарский край
вино
российское вино
https://cdnn.1prime.ru/img/84231/16/842311670_0:0:2971:1671_1920x0_80_0_0_0883455dfccad344929ebc08d569242c.jpg
НОВОРОССИЙСК, 12 мар - ПРАЙМ. Винодельни Новороссийска выпустили 53 миллиона бутылок винодельческой продукции в 2024 году, что на 21% выше показателя 2023 года, сообщил в ходе ежегодного отчета глава города Андрей Кравченко. "Произведено 53 миллиона бутылок винодельческой продукции. Экспортировано более 1 миллиона бутылок вина. Налажен экспорт в страны ближнего зарубежья", — сказал Кравченко, уточнив, что темп роста производства к 2023 году составил 121%. Согласно данным, приведённым в презентации, общая площадь новых молодых виноградников в Новороссийске увеличилась на 480 гектар и сейчас составляет свыше 2,5 тысячи гектар - рост за год составил почти 20%. Ранее губернатор Вениамин Кондратьев отмечал, что Краснодарский край производит почти половину российских вин.
https://1prime.ru/20250311/vino-855668388.html
новороссийск
краснодарский край
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/84231/16/842311670_240:0:2971:2048_1920x0_80_0_0_4f8162f243b235c1b6332b20b2b36f76.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, новороссийск, краснодарский край, вино, российское вино
РОССИЯ, НОВОРОССИЙСК, Краснодарский край, вино, российское вино
Производство вина в Новороссийске увеличилось на 21%
Глава Новороссийска: в 2024 году город выпустил 53 миллиона бутылок вина
НОВОРОССИЙСК, 12 мар - ПРАЙМ. Винодельни Новороссийска выпустили 53 миллиона бутылок винодельческой продукции в 2024 году, что на 21% выше показателя 2023 года, сообщил в ходе ежегодного отчета глава города Андрей Кравченко.
"Произведено 53 миллиона бутылок винодельческой продукции. Экспортировано более 1 миллиона бутылок вина. Налажен экспорт в страны ближнего зарубежья", — сказал Кравченко, уточнив, что темп роста производства к 2023 году составил 121%.
Согласно данным, приведённым в презентации, общая площадь новых молодых виноградников в Новороссийске увеличилась на 480 гектар и сейчас составляет свыше 2,5 тысячи гектар - рост за год составил почти 20%.
Ранее губернатор Вениамин Кондратьев отмечал, что Краснодарский край производит почти половину российских вин.
Россия увеличила экспорт вина в 3,9 раза