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Временные ограничения введены в аэропорту Волгограда
Временные ограничения введены в аэропорту Волгограда - 12.03.2025, ПРАЙМ
Временные ограничения введены в аэропорту Волгограда
Временные ограничения введены в аэропорту Волгограда, сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко. | 12.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-12T23:37+0300
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МОСКВА, 12 мар - ПРАЙМ. Временные ограничения введены в аэропорту Волгограда, сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко. Ранее Кореняко также сообщал о введении временных ограничений в аэропортах Калуги и Саратова для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов. "Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов в 23.10 мск введены также в аэропорту Волгоград (Гумрак; код ИКАО: URWW)", - написал он в Telegram-канале.
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ВОЛГОГРАД, Росавиация, авиация, Авиатранспорт
Временные ограничения введены в аэропорту Волгограда
Росавиация: временные ограничения введены в аэропорту Волгограда
МОСКВА, 12 мар - ПРАЙМ. Временные ограничения введены в аэропорту Волгограда, сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко.
Ранее Кореняко также сообщал о введении временных ограничений в аэропортах Калуги и Саратова для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов.
"Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов в 23.10 мск введены также в аэропорту Волгоград (Гумрак; код ИКАО: URWW)", - написал он в Telegram-канале.
Введены временные ограничения на работу аэропортов Калуги и Саратова