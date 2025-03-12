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Временные ограничения введены в аэропорту Волгограда - 12.03.2025, ПРАЙМ
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Временные ограничения введены в аэропорту Волгограда
Временные ограничения введены в аэропорту Волгограда - 12.03.2025, ПРАЙМ
Временные ограничения введены в аэропорту Волгограда
Временные ограничения введены в аэропорту Волгограда, сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко. | 12.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-12T23:37+0300
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волгоград
росавиация
авиация
авиатранспорт
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МОСКВА, 12 мар - ПРАЙМ. Временные ограничения введены в аэропорту Волгограда, сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко. Ранее Кореняко также сообщал о введении временных ограничений в аэропортах Калуги и Саратова для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов. "Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов в 23.10 мск введены также в аэропорту Волгоград (Гумрак; код ИКАО: URWW)", - написал он в Telegram-канале.
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волгоград, росавиация, авиация, авиатранспорт
ВОЛГОГРАД, Росавиация, авиация, Авиатранспорт
23:37 12.03.2025
 
Временные ограничения введены в аэропорту Волгограда

Росавиация: временные ограничения введены в аэропорту Волгограда

© РИА Новости . Константин Чалабов | Перейти в медиабанкВолгоград
Волгоград - ПРАЙМ, 1920, 12.03.2025
© РИА Новости . Константин Чалабов
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МОСКВА, 12 мар - ПРАЙМ. Временные ограничения введены в аэропорту Волгограда, сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко.
Ранее Кореняко также сообщал о введении временных ограничений в аэропортах Калуги и Саратова для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов.
"Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов в 23.10 мск введены также в аэропорту Волгоград (Гумрак; код ИКАО: URWW)", - написал он в Telegram-канале.
Город Саратов - ПРАЙМ, 1920, 12.03.2025
Введены временные ограничения на работу аэропортов Калуги и Саратова
Вчера, 23:06
 
ВОЛГОГРАДРосавиацияавиацияАвиатранспорт
 
 
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