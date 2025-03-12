https://1prime.ru/20250312/volgograd-855725120.html

Временные ограничения введены в аэропорту Волгограда

Временные ограничения введены в аэропорту Волгограда - 12.03.2025, ПРАЙМ

Временные ограничения введены в аэропорту Волгограда

Временные ограничения введены в аэропорту Волгограда, сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко. | 12.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-12T23:37+0300

2025-03-12T23:37+0300

2025-03-12T23:37+0300

волгоград

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авиация

авиатранспорт

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МОСКВА, 12 мар - ПРАЙМ. Временные ограничения введены в аэропорту Волгограда, сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко. Ранее Кореняко также сообщал о введении временных ограничений в аэропортах Калуги и Саратова для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов. "Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов в 23.10 мск введены также в аэропорту Волгоград (Гумрак; код ИКАО: URWW)", - написал он в Telegram-канале.

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волгоград, росавиация, авиация, авиатранспорт