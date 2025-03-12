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Volkswagen "открыт" к обсуждению производства военно-транспортной техники - 12.03.2025, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
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Volkswagen "открыт" к обсуждению производства военно-транспортной техники
Volkswagen "открыт" к обсуждению производства военно-транспортной техники - 12.03.2025, ПРАЙМ
Volkswagen "открыт" к обсуждению производства военно-транспортной техники
Автоконцерн Volkswagen "открыт" к рассмотрению возможности запуска производства военно-транспортной техники, заявил телеканалу ZDF генеральный директор концерна | 12.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-12T18:36+0300
2025-03-12T18:36+0300
экономика
volkswagen
германия
военная техника
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МОСКВА, 12 мар - ПРАЙМ. Автоконцерн Volkswagen "открыт" к рассмотрению возможности запуска производства военно-транспортной техники, заявил телеканалу ZDF генеральный директор концерна Оливер Блуме. Ранее Блуме, выступая в штаб-квартире Volkswagen в Вольфсбурге, заявил, что концерн хочет рассматривать широкий спектр мер при выработке решений по дальнейшей судьбе предприятий в Дрездене и Оснабрюке. "В принципе мы открыты для таких тем", - сказал Блуме в интервью ZDF, говоря о возможности запуска производства транспортных средств для военных нужд. При этом он подчеркнул, что в настоящее время не ведется "углубленных" переговоров с представителями военно-промышленного комплекса. В прошлом году стало известно о планах сокращения производства и сотрудников автоконцерном Volkswagen. Данные планы спровоцировали забастовки сотрудников Volkswagen, что в итоге вынудило концерн пойти на соглашение с профсоюзами, в рамках которого компания пообещала не сокращать сотрудников и не закрывать предприятия.
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volkswagen, германия, военная техника
Экономика, Volkswagen, ГЕРМАНИЯ, военная техника
18:36 12.03.2025
 
Volkswagen "открыт" к обсуждению производства военно-транспортной техники

Блуме: Volkswagen "открыт" к обсуждению производства военно-транспортной техники

© РИА Новости . Владимир Астапкович | Перейти в медиабанк#Эмблема Volkswagen
#Эмблема Volkswagen - ПРАЙМ, 1920, 12.03.2025
© РИА Новости . Владимир Астапкович
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МОСКВА, 12 мар - ПРАЙМ. Автоконцерн Volkswagen "открыт" к рассмотрению возможности запуска производства военно-транспортной техники, заявил телеканалу ZDF генеральный директор концерна Оливер Блуме.
Ранее Блуме, выступая в штаб-квартире Volkswagen в Вольфсбурге, заявил, что концерн хочет рассматривать широкий спектр мер при выработке решений по дальнейшей судьбе предприятий в Дрездене и Оснабрюке.
"В принципе мы открыты для таких тем", - сказал Блуме в интервью ZDF, говоря о возможности запуска производства транспортных средств для военных нужд.
Логотип Volkswagen - ПРАЙМ, 1920, 05.03.2025
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При этом он подчеркнул, что в настоящее время не ведется "углубленных" переговоров с представителями военно-промышленного комплекса.
В прошлом году стало известно о планах сокращения производства и сотрудников автоконцерном Volkswagen. Данные планы спровоцировали забастовки сотрудников Volkswagen, что в итоге вынудило концерн пойти на соглашение с профсоюзами, в рамках которого компания пообещала не сокращать сотрудников и не закрывать предприятия.
 
ЭкономикаVolkswagenГЕРМАНИЯвоенная техника
 
 
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