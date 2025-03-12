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МИД Италии назвал тему встречи глав МИД G7 в Канаде - 12.03.2025, ПРАЙМ
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МИД Италии назвал тему встречи глав МИД G7 в Канаде
МИД Италии назвал тему встречи глав МИД G7 в Канаде - 12.03.2025, ПРАЙМ
МИД Италии назвал тему встречи глав МИД G7 в Канаде
Министр иностранных дел и вице-премьер Италии Антонио Таяни сообщил, что ключевыми темами предстоящей встречи глав МИД стран G7 в Канаде станут прекращение огня | 12.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-12T11:38+0300
2025-03-12T11:38+0300
политика
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РИМ, 12 мар - ПРАЙМ. Министр иностранных дел и вице-премьер Италии Антонио Таяни сообщил, что ключевыми темами предстоящей встречи глав МИД стран G7 в Канаде станут прекращение огня на Украине и возобновление американской помощи Киеву.Он отметил, что министры иностранных дел обсудят эти вопросы, в том числе с госсекретарем США Марко Рубио. По словам Таяни, переговоры между представителями Украины и США, состоявшиеся в Джидде, стали важным шагом к миру, в построении которого Европа намерена принять участие.Премьер-министр Италии Джорджа Мелони, комментируя итоги встречи в Саудовской Аравии, подчеркнула, что Рим полностью поддерживает усилия США под руководством президента Дональда Трампа, направленные на достижение справедливого мира, обеспечивающего долгосрочную безопасность Украины. Она также заявила, что дальнейшее развитие ситуации зависит от позиции России.Накануне состоялись переговоры между делегациями Украины и США, по итогам которых американская сторона призвала немедленно ввести режим прекращения огня. Офис Владимира Зеленского опубликовал совместное заявление Киева и Вашингтона, в котором говорится, что Украина согласилась на предложенное США 30-дневное перемирие с возможностью продления по взаимному согласию. Кроме того, США объявили об отмене паузы в обмене разведданными и о возобновлении военных поставок Киеву. Дональд Трамп отметил, что теперь Вашингтон ожидает реакции Москвы. Президент России Владимир Путин в ходе совещания с членами Совбеза в январе подчеркивал, что урегулирование конфликта на Украине должно привести к долгосрочному миру, а не к кратковременному перемирию, используемому для перегруппировки сил и перевооружения. Он заверил, что Россия продолжит отстаивать интересы своего народа, и подчеркнул, что мир в этом регионе должен основываться на учете законных интересов всех проживающих там народов.
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мид, сша, италия, дональд трамп, украина, владимир путин, g7
Политика, МИД, США, ИТАЛИЯ, Дональд Трамп, УКРАИНА, Владимир Путин, G7
11:38 12.03.2025
 
МИД Италии назвал тему встречи глав МИД G7 в Канаде

Таяни: темой встречи глав МИД G7 в Канаде станет прекращение огня на Украине

© РИА Новости . Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкАнтонио Таяни
Антонио Таяни - ПРАЙМ, 1920, 12.03.2025
© РИА Новости . Алексей Витвицкий
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РИМ, 12 мар - ПРАЙМ. Министр иностранных дел и вице-премьер Италии Антонио Таяни сообщил, что ключевыми темами предстоящей встречи глав МИД стран G7 в Канаде станут прекращение огня на Украине и возобновление американской помощи Киеву.
Он отметил, что министры иностранных дел обсудят эти вопросы, в том числе с госсекретарем США Марко Рубио. По словам Таяни, переговоры между представителями Украины и США, состоявшиеся в Джидде, стали важным шагом к миру, в построении которого Европа намерена принять участие.
Премьер-министр Италии Джорджа Мелони, комментируя итоги встречи в Саудовской Аравии, подчеркнула, что Рим полностью поддерживает усилия США под руководством президента Дональда Трампа, направленные на достижение справедливого мира, обеспечивающего долгосрочную безопасность Украины. Она также заявила, что дальнейшее развитие ситуации зависит от позиции России.
Накануне состоялись переговоры между делегациями Украины и США, по итогам которых американская сторона призвала немедленно ввести режим прекращения огня. Офис Владимира Зеленского опубликовал совместное заявление Киева и Вашингтона, в котором говорится, что Украина согласилась на предложенное США 30-дневное перемирие с возможностью продления по взаимному согласию. Кроме того, США объявили об отмене паузы в обмене разведданными и о возобновлении военных поставок Киеву. Дональд Трамп отметил, что теперь Вашингтон ожидает реакции Москвы.
Президент России Владимир Путин в ходе совещания с членами Совбеза в январе подчеркивал, что урегулирование конфликта на Украине должно привести к долгосрочному миру, а не к кратковременному перемирию, используемому для перегруппировки сил и перевооружения. Он заверил, что Россия продолжит отстаивать интересы своего народа, и подчеркнул, что мир в этом регионе должен основываться на учете законных интересов всех проживающих там народов.
Главы МИД G7 обсудят в Канаде ситуацию на Ближнем Востоке
03:17
 
ПолитикаМИДСШАИТАЛИЯДональд ТрампУКРАИНАВладимир ПутинG7
 
 
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