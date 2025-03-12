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В освобожденном от ВСУ курском селе нашли тела убитых мирных жителей

В освобожденном от ВСУ курском селе нашли тела убитых мирных жителей - 12.03.2025, ПРАЙМ

В освобожденном от ВСУ курском селе нашли тела убитых мирных жителей

Российские бойцы обнаружили в освобожденном от ВСУ курском селе Черкасское Поречное тела жестоко убитых мирных жителей, большинство из которых – пенсионеры,... | 12.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-12T00:01+0300

2025-03-12T00:01+0300

2025-03-12T00:01+0300

общество

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КУРСК, 11 мар – ПРАЙМ. Российские бойцы обнаружили в освобожденном от ВСУ курском селе Черкасское Поречное тела жестоко убитых мирных жителей, большинство из которых – пенсионеры, сообщили РИА Новости военнослужащие российской группировки войск "Север". "Наши военные нашли очередные тела убитых мирных жителей. В Церкви Воздвижения Креста Господня обнаружили тела убитых украинскими фашистами пожилых жителей Черкасского Поречного. Также в жилом доме было обнаружено тело инвалида, которого перед смертью избивали неонацисты", - сообщили бойцы "Севера". На видео, предоставленном РИА Новости бойцами "Севера", видны как минимум пять тел мирных жителей села Черкасское Поречное. По словам бойцов, у всех отмечены видимые признаки насильственной смерти. У некоторых пенсионеров отсутствуют конечности, у других есть следы выстрелов в голову. По словам собеседника агентства, вся информация передана в следственные органы, которым предстоит определить всех причастных к убийствам наших граждан. Ранее Минобороны сообщало об освобождении в Курской области села Лебедевка, а также населенных пунктов Малая Локня, Черкасское Поречное и Косица.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

общество , россия, всу